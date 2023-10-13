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عبدالله بن دلموك يحاضر حول «السنع الإماراتي»

10/13/2023 7:22:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قدّم عبدالله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، محاضرة في مدرسة جيمس الوطنية، بمنطقة البرشاء بعنوان ((المسؤولية المجتمعية والسنع الإماراتي))، جاءت تجسيداً للرسالة الوطنية، التي تستهدف نشر الوعي العلمي والمعرفي لدى المجتمع، مع الحفاظ على الإرث التاريخي والحضاري للدولة، وصون هويتها الوطنية.

وتضمنت المحاضرة، التي قُسمت على جزأين ((ذكور وإناث))، وحضرها وفد من وزارة الثقافة في أبوظبي، محاور عدة تناول بن دلموك، خلالها مدى أهمية دور المرأة الإماراتية في بناء علاقات اجتماعية سليمة، تؤدي إلى نسيج اجتماعي متماسك ومتعاون، فهي المعنية بإعداد جيل يحافظ على ثقافته، ويحمي قيم مجتمعه، ويقدم الولاء لتراب وطنه، كما تطرقت المحاضرة لموضوع المسؤولية المجتمعية، حيث بيّن للطلاب مدى الدور الكبير، الذي يلعبونه في إظهار الصورة الحقيقية لأبناء المجتمع الإماراتي، من خلال سلوكهم الإيجابي، والبناء في المجتمع.

وختم الرئيس التنفيذي لمركز حمدان حديثه بالقول: هدفنا بشكل أساسي هو بناء جيل من الشباب الرائد في المجتمع الإماراتي، وذلك من خلال تعزيز ثقافته المعرفية لهويته الوطنية الأصيلة، والتي ستكون سبباً في بناء جيل واعٍ، يمتلك السمات والقيم والمبادئ المهمة، التي ستصل بنا إلى مستوى متقدم من الريادة في دولة الإمارات.

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