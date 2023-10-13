«جمعة الماجد للثقافة» يستقبل وفداً من أوزبكستان

استقبل مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث،أول من أمس، وفداً من وكالة الأرشيف الأوزبكية، وذلك بالتزامن مع انعقاد المجلس الدولي للأرشيف في أبوظبي.

ضم الوفد كلاً من أولوغ بك يوسفوف، رئيس وكالة الأرشيف الأوزبكية، وإليوربيك بوريباييف، مستشار في سفارة جمهورية أوزبكستان بدولة الإمارات، وميرزايف لازيز، مساعد رئيس وكالة الأرشيف الأوزبكية.

وكان في استقبال الوفد د.محمد كامل جاد، مدير عام المركز، ود.عز الدين بن زغيبة، رئيس قسم الدراسات والنشر والعلاقات الخارجية، وأنور الظاهري، رئيس شعبة العلاقات العامة.