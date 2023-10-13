«جمعة الماجد للثقافة» يستقبل وفداً من أوزبكستان

(MENAFN
- Al-Bayan)
استقبل مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث،أول من أمس، وفداً من وكالة الأرشيف الأوزبكية، وذلك بالتزامن مع انعقاد المجلس الدولي للأرشيف في أبوظبي.
ضم الوفد كلاً من أولوغ بك يوسفوف، رئيس وكالة الأرشيف الأوزبكية، وإليوربيك بوريباييف، مستشار في سفارة جمهورية أوزبكستان بدولة الإمارات، وميرزايف لازيز، مساعد رئيس وكالة الأرشيف الأوزبكية.
وكان في استقبال الوفد د.محمد كامل جاد، مدير عام المركز، ود.عز الدين بن زغيبة، رئيس قسم الدراسات والنشر والعلاقات الخارجية، وأنور الظاهري، رئيس شعبة العلاقات العامة.
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