أدباء إماراتيون وعرب يحاورون جمهور «الشارقة للكتاب»

تجمع الدورة الـ 42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب أكثر من 50 شخصية من كبار الكتاب والأدباء الإماراتيين والعرب، حيث تفتح أمام الجمهور فرصة الاستماع لأطروحاتهم حول أبرز قضايا الأدب والفن والفكر، وتتيح له الحصول على أعمال أدبية موقعة لروائيين وشعراء حصدوا كبرى الجوائز العربية والعالمية، وشكل نتاجهم الإبداعي إضافة إلى مكتبة الثقافة العربية.

ويستضيف المعرض الكتاب والأدباء في 460 فعالية ثقافية، تقام خلال الفترة من 1 إلى 12 نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة، يروي فيها الكتاب المحطات التي مروا بها في مسيرتهم، ويناقشون أهم القضايا المتعلقة في التيارات الأدبية والفنية، ويقدمون خلاصات تجاربهم في تقنيات السرد وكتابة القصيدة، ويستعرضون أدوات وآليات البحث والنقد.

وتضم قائمة ضيوف المعرض من الكتاب والمبدعين الإماراتيين الأديب خالد البدور، أحد الأعضاء المؤسسين لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات، والكاتبة والروائية الدكتورة مشاعل النابودة، الفائزة بجائزة أفضل كاتب إماراتي في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022، والكاتب والإعلامي عادل خزام، والكاتب والإعلامي محمد الجوكر، الحاصل على جائزة الصحافة العربية، والباحثة سعاد العريمي، والروائية فتحية النمر، والدكتورة عائشة الغيص، والروائي سعيد البادي، العضو المؤسس في جمعية الصحافيين في الإمارات.

كما يلتقي جمهور المعرض الكاتبة أميرة بوكدرة، نائب رئيس جمعية الناشرين الإماراتيين، والكاتب المهندس زايد المرزوقي، والشاعر محمد المهيري، والمدرب الدولي الكاتب راشد حسن العلي، إضافة إلى الباحثة اللغوية آمنة الهاشمي، وحشر بن دلموج، والباحثة والقاصة لولوة المنصوري. كما يلتقي جمهور المعرض مع كتاب ومبدعين من أعلام الأدب العربي، ومن أبرزهم: الشاعر اللبناني طلال حيدر، الحائز على جائزة أفضل شاعر باللغة المحكية في العالم العربي؛ والروائية الكويتية بثينة العيسى، التي صدر لها العديد من الأعمال إلى جانب إصدارات في الكتابة الإبداعية وأدب الطفل، والكاتبة والروائية أحلام مستغانمي، التي ستحتفل في المعرض بمرور 30 عاماً على إطلاق كتابها ((ذاكرة الجسد))، كما توقع كتابها الجديد ((أصبحت أنت))؛ والكاتب والروائي المصري أحمد مراد، أحد أكثر المؤلفين الشباب شعبية، وصاحب عدد من أكثر الإصدارات مبيعاً، منها: ((موسم صيد الغزلان))، و((الفيل الأزرق)).

أسماء عربية

ومن أبرز الأسماء العربية المشاركة في المعرض الدكتور محمد الغندور، صاحب أفضل محتوى طبي في العالم العربي على ((يوتيوب))، والإعلامية المصرية ريهام عياد.