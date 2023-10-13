مواهب صاعدة تبدع مجموعات أزياء جاهزة وراقية

تتواصل فعاليات أسبوع دبي للموضة؛ الحدث الأبرز في عالم الموضة على مستوى المنطقة، الذي ينظمه حي دبي للتصميم، التابع لمجموعة ((تيكوم))، ومجلس الأزياء العربي.

وفي اليوم الثالث، عرض معهد الموضة والأزياء الفاخرة ((فاد دبي)) إبداعات مواهبه الصاعدة في مجال التصميم، وكشف عن تشكيلة من مجموعات الأزياء الجاهزة والراقية.

وعُرضت مجموعة واسعة للأزياء مع السترات بالألوان المعدنية الأنيقة والنظارات الشمسية العصرية، كما تميزت بالألوان الحيوية التي تراوحت بين الأحمر المميز والأخضر الغامق وحتى الأصفر اللامع والبرتقالي الناري والأزرق الهادئ، مع توظيف عدّة أنواع من الأقمشة والتصاميم.

وأطلق المصممون الناشئون العنان لبراعتهم الإبداعية، بعد أن تمكنوا من تحويل كل قطعة من المعاطف والسترات غير المتماثلة بقصاتها الجريئة وألوانها الزاهية إلى هوية متميزة في عالم الأزياء والموضة.

عرضت ((POCA & POCA)) مرة أخرى مجموعة جسّدت جوهر الثقة والقوة للمرأة، ومزجت مجموعة الإطلالات بسلاسة بين أنماط الأزهار والأكتاف العريضة الفريدة بروح عصرية مفعمة بالحيوية. وكشفت من خلال هذه المجموعة عن تشكيلة من البناطيل الرائعة، كما أحسنت إدخال الأقمشة الخفيفة التي أضفت حياة جديدة على مشهد الموضة.

وعمدت الدار إلى تعزيز الحيوية في لوحة الألوان المستخدمة، بعد أن استعانت بمزيج أنيق من اللون الأبيض النقي، ودرجات الكريما الناعمة، والبيج الرقيق، والوردي الخفيف، والأسود الخالد، وأسلوب الكشكشة الذي يميز هوية هذه العلامة التجارية.

ظلت العلامة التجارية ((YASPIS)) المتخصصة بالأزياء المعاصرة، والمستوحاة من أذواق محبي الموضة، وفية لنهجها الأخلاقي في مجالها.

وركزت مجموعتها((Homecoming)) على إبراز الحياة البرية من حيث ارتباطهم العميق بالطبيعة. وظهر ذلك في خيارات الألوان الترابية وألوان الباستيل الهادئة الناعمة باللون الأزرق الطبيعي، وارتدت العارضات قطعاً بتصاميم تعكس الهوية الحقيقية للعلامة التجارية.

توظيف الخبرة

وعمدت مصممة العلامة التجارية ((SELFMADE)) المتخصصة في قماش الدنيم إلى توظيف خبرتها ببراعة، والتي تكملها كفاءتها التقنية في غسل الجينز، يضاف إلى ذلك فهمها العميق لتقنيات صناعة المنسوجات، لتندمج جميع هذه العوامل بسلاسة تامة لتساعدها في التوصل إلى أسلوب رائع ونهج مثالي، ما أسهم في تقديمها عرضاً مذهلاً لأزياء الشارع الجريئة.

قدّم المصمم الذي يقف خلف علامة ((Emergency Room)) أحدث مجموعاته بعنوان ((Neverland High))، ليتمكن من إبراز سمات جمالية من عالم الخيال مستوحاة من معاهد الأزياء.. وتميزت المجموعة بالاستعانة بتقنية إعادة التدوير للمصمم، والتي تضمنت مزيجاً من منسوجات الدنيم المرقعة والأقمشة الصوفية والإكسسوارات المصنوعة يدوياً بشكل مبتكر.

وتتواصل عروض أزياء أسبوع دبي للموضة مع: ((الأسبوع الدولي لأزياء الخريجين)).