معارض «البينالي» تتألق في مركز دبي المالي العالمي

أعمال فنية مبتكرة مستلهمة من فنون الخط يقدمها معرض ((الخط بمنظور آخر))، الذي تنظمه هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة)) في غاليري ((أيه دبليو سي)) في ((جيت أفنيو- مركز دبي المالي العالمي))، ضمن فعاليات الدورة الأولى من ((بينالي دبي للخط))، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وتستمر حتى 31 أكتوبر الجاري، ويأتي المعرض في سياق التزامات الهيئة الهادفة إلى خلق منصات متنوعة لتمكين أصحاب المواهب، وتحفيزهم على عرض أعمالهم الإبداعية، ما يسهم في تعزيز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية، تحقيقاً لرؤية دبي الثقافية الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

ويقدم معرض ((الخط بمنظور آخر)) 22 عملاً إبداعياً تحمل بصمات 11 فناناً من حول العالم، سعوا من خلالها إلى إبراز قدرة فن الخط على التحول، وتجاوز الأشكال التقليدية لأنماط الكتابة، وقدرته على التفاعل مع الأشكال والألوان المختلفة، إلى جانب استكشاف جاذبية الكلمات وتفاعلها مع الحركة، فمن خلال مجموعته الفنية ((نسيم الشرق))، التي ضمت ثلاث منحوتات سعى الفنان الدكتور جاسم العوضي إلى تجسيد جوهر الخط العربي برؤية بصرية عصرية، بينما يطمح الفنان حميد طلوعي فرد، عبر عمله ((متعدد الأبعاد)) لإيجاد المعنى العميق للضمير ((هو))، أما الفنان أورخان مامادوف فقد استند في قطعته ((فن رقمي)) إلى الذكاء الاصطناعي لإظهار جماليات فن الخط الموجود في المخطوطات القديمة، وأنماط الزخرفة المعقدة والنقوش المعمارية، فيما يمثل عمل ((طبقات المحيط العميق)) لإسماعيل عبدالرحمن تحفة فنية تجريدية ثلاثية الأبعاد، تجسد ببراعة جوهر النص العربي بطريقة مستقبلية، في حين اعتمد محمود ديوب في ((زينة الحياة وبهجتها)) على مفهوم التكرار لإيجاد طرح جديد لمعالجة السطوح المختلفة للعمل الفني، أما الفنانة عزة القبيسي فقد استلهمت منحوتتها ((أجنحة الحكمة)) من تكوين طائر الصقر، الذي يعد عنصراً حيوياً في التراث المحلي، ويشكل العمل احتفاء بالثقافة الإماراتية، ويبرز اهتمامها بفن الخط.

جدارية

في المقابل، استلهم الفنان عباس يوسف عمله ((كنت أحلم)) من قصيدة ((جدارية)) للشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش، وحاول فيه إحداث توازن بين ما هو كلاسيكي ومعاصر في الخط، وتسعى الفنانة موزة الفلاسي عبر سلسلتها ((رسائل إلى المفقودين)) لتوضيح مفهوم الحضور والغياب، وذلك باستخدام طبقات من الأشياء المهملة والمواد اليومية، وتظهر سلسلة ((مجموعة الحروف)) للفنان أمير حسين جباري، التي بدأ بتصميمها وتنفيذها في 2018، أشكال الخط التي وصلتنا كونها إرثاً من الماضي، حيث يعرضها بأشكال وألوان عصرية، ويقدم الفنان جوزيف الحوارني منحوتته الخشبية ((بسملة)) المكتوبة بالخط الكوفي.

في حين يستكشف الفنان عبدالمالك نونوحي، من خلال عمله ((رنين الأرض)) عمق علاقتنا بالعالم وطبيعة تأثيرنا على الأرض واستدامتها وتطورها، ويبرز في عمله الثاني ((صدى الحياة)) تأثير الصدى في الحركة الدائمة والتحول المستمر.

من جهة ثانية، يستضيف ((غاليري بوكارا)) الواقع في ((جيت أفنيو- مركز دبي المالي العالمي)) معرض الفنان والخطاط اللبناني غالب حويلا، الذي يتضمن 9 أعمال فنية، تبرز إبداعاته في الخط العربي التقليدي، ومن بينها لوحته ((كسر الحدود))، وسلسلته ((فتح الجراح)) المستلهمة من قصائد جلال الدين الرومي، وكذلك عمله ((قابل للكسر)) المستوحى من كلمات الكاتب الراحل جبران خليل جبران، فيما يسعى عبر لوحته ((الرحمة)) إلى البحث عن أصل الرحمة، بينما يصور من خلال ((الانطواء)) كيف يخفي الإنسان أفكاره ومشاعره، وتعكس أعمال حويلا المتنوعة أسلوبه الخاص ورؤيته الفنية المميزة ومصادر إلهامه، ويهدف من خلالها إلى إظهار أهمية المهارة والدقة والإبداع في الفنون البصرية، كما يمتاز بقدرته على المزج بين العناصر المعاصرة وجماليات الخط التقليدي، إلى جانب استخدامه مواد وتقنيات غير تقليدية لإنشاء قطعه الفنية، ما يمنحها طابعاً عصرياً مميزاً.

كما يستضيف ((جيت أفينيو- مركز دبي المالي العالمي)) تشكيلة متنوعة من ورش العمل التفاعلية، التي تستهدف جميع الأعمار، حيث يتم خلالها تعليم وتدريب الزوار على طرق إنشاء أعمال فنية متنوعة باستخدام الطباعة والخطوط التقليدية والمعاصرة، بالإضافة إلى تمكينهم من استكشاف جاذبية الفنون البصرية والحرف اليدوية والألعاب التفاعلية، وكيفية ابتكار عمل فني ثلاثي الأبعاد باستخدام الخيوط والقماش.

وعلى هامش المعرض شهد ((جيت أفينيو)) تقديم عرض ((كلمات)) المرئي من إبداع الفنانة علياء السند، التي صممته ليبدو أشبه بقطعة رسوم متحركة، وتهدف من خلاله إلى نقل طبيعة وديناميكية فن الخط، إلى جانب تسليط الضوء على كيفية تطور هذا الفن وقدراته المختلفة على التحول، وتعبر استضافة مركز دبي المالي العالمي للمعارض المتنوعة الخاصة بـ((البينالي)) وورش العمل المرافقة له، عن اهتمامه بدعم الحراك الإبداعي والتنسيق مع المؤسسات الأخرى في تنظيم واستقطاب الفعاليات الثقافية والفنية المختلفة، بما فيها النسخة السادسة عشرة من أمسيات ((ليالي الفن))، التي ستقام يومي 23 و24 نوفمبر المقبل.

يستضيف ((متحف المستقبل)) مجموعة من فعاليات ((بينالي دبي للخط)) خلال شهر أكتوبر الجاري، تهدف إلى تسليط الضوء على تأثير الخط على المشهد الثقافي في دولة الإمارات والعالم.

وتتضمن جلسة حوارية اليوم، السبت، بعنوان ((حوار عبر الثقافات: من النصوص القديمة إلى خبراء مستقبل الفن المعاصر))، يشارك فيها عدد الخبراء والمختصين وهم فيكتور إكبوك، والبروفيسور راشيل أما آسا، والبروفيسور عوام أمبكا، وعليا الشامسي مديرة البرامج الثقافية في متحف اللوفر أبوظبي، والدكتور أنطوان أبي عاد، وتدير الجلسة ريبيكا آن بروكتور.

ومن المقرر أن يستضيف ((متحف المستقبل)) أيضاً في سياق سلسلة جلسات ((خبراء المستقبل)) جلسة مع مطر بن لاحج، الفنان الإماراتي الذي تزين أعماله واجهة المتحف الذي يعتبر واحداً من أبرز المعالم في إمارة دبي.

وسيتحدث بن لاحج خلال الجلسة التي تنعقد، يوم الأحد 29 أكتوبر الجاري، في عن تحول متحف المستقبل إلى معلم فني مميز، وكيف أصبحت الواجهة الفنية للمتحف المزينة بالخط العربي تحفة مذهلة تعيد تعريف جوهر الفن العام داخل المدينة.