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ستوريدج مهاجم منتخب إنجلترا السابق في نزاع قانوني رغم العثور على كلبه المسروق

10/13/2023 7:22:14 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


ذكرت وسائل إعلام بريطانية الجمعة أن دانييل ستوريدج مهاجم منتخب إنجلترا السابق استعان بمحامين في كاليفورنيا للتعامل مع نزاع قانوني بشأن مكافأة قدرها 30 ألف دولار نفى أن يكون مدينا بها لأحد بعد إعادة كلبه المسروق.

وتم سرقة كلب من سلالة بوميرانيان خاص بستوريدج يُدعى لوتشي من منزل في لوس أنجليس في عام 2019، وعرض المهاجم السابق لمانشستر سيتي وتشيلسي وليفربول مكافأة للمساعدة في العثور على حيوانه الأليف.

وفي عام 2021، صدر أمر لستوريدج بدفع المبلغ لمغني الراب الأمريكي فوستر واشنطن الذي رفع دعوى مدنية مدعيا أنه هو من يستحق مبلغ المكافأة.

وكتب ستوريدج عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر "دفعت شخصيا مكافأة للصبي الصغير الذي وجده (الكلب).

"لقد كان سعيدا بالمكافأة، كما كنت سعيدا أنا وعائلتي لعودة لوتشي إلى المنزل. الشخص الذي يطلب المبلغ لا يستحقه، لقد دفعت بالفعل للصبي الصغير الذي عثر على لوتشي".

وأضاف ستوريدج (34 عاما) أنه لا يعلم أن هناك دعوى مدنية مرفوعة ضده.
وكتب "لم أكن على علم بعقد جلسة محاكمة... لذلك، لم تتح لي الفرصة لتمثيل نفسي بشكل صحيح لمواجهة مثل هذه الادعاءات الكاذبة.

"ومع ذلك، فقد أصدرت الآن تعليمات لمحامين في كاليفورنيا للتعامل مع الأمر نيابة عني. وأنا واثق من أن هذا سيتم حله لصالحي بسرعة ووضع حد إلى الأبد لهذه المطالبة".

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