50 لاعبة بانطلاقة بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للبادل

انطلقت في أكاديمية بادل بلس بأبوظبي النسخة الأولى لبطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك، للبادل للسيدات، بمشاركة كبيرة تزيد على 50 لاعبة من مختلف الدول. وتقام البطولة بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، وتهدف لتشجيع سيدات المجتمع بمختلف فئاتهم العمرية باتباع نمط حياة صحي. واعتبرت مريم المنصوري ممثلة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية أن الانطلاقة القوية للبطولة هي ثمرة جهود ودعم الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، وقالت: لدينا لاعبات موهوبات متحمسات لممارسة الرياضة، وهو ما يعكس تطور هذه الرياضة في الدولة.

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