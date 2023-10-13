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الوصل وشباب الأهلي بنهائي كأس نائب رئيس الدولة للطائرة اليوم

10/13/2023 7:22:14 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تقام، في السابعة من مساء اليوم بصالة الوصل، مواجهة الوصل وشباب الأهلي، في ذهاب الدور النهائي لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة.

وتأهل فريقا الوصل وشباب الأهلي، إلى الدور النهائي بفوز الوصل على عجمان، وشباب الأهلي على بني ياس في نصف النهائي بنتيجة 3 - 0.

وتقام مواجهة إياب النهائي السبت المقبل، في صالة شباب الأهلي، وفي حالة تبادل الفوز بين الطرفين، تقام مباراة فاصلة في صالة النصر يوم 28 الجاري، ويتوج الفائز بطلاً لأولى مسابقات الموسم الجاري لفئة الرجال.

من ناحية أخرى، يستضيف عجمان فريق بني ياس اليوم في مواجهة ذهاب تحديد المركزين الثالث والرابع.

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