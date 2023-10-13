«الدراجات الجبلية» و«جري السيدات» يتصدران فعاليات دبي

يتصدر سباقا الدراجات الجبلية و((جري السيدات)) قائمة الفعاليات الرياضية، التي تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، في مختلف مناطق دبي، خلال الأسبوع الجاري، وتشهد مشاركة واسعة من مختلف الجنسيات والأعمار. وتستضيف حديقة مشرف سباق الدراجات الهوائية الجبلية غداً، وتتضمن المنافسة في 3 فئات للدراجات الجبلية والرملية للرجال والسيدات هي: الفئة المجتمعية لمسافة 18 كيلو متراً، وفئة الهواة لمسافة 37 كيلومتراً، وفئة المحترفين لمسافة 56 كيلومتراً.

ويمر السباق على مضمار معدد خصيصاً للدراجات الجبلية وسط غابة تضم 70 ألف شجرة، وتم تصميمه بشكل خاص لكي يضفي مزيداً من التشويق والإثارة، بحيث يمر الدراجون بين الأشجار مع العديد من مسارات الصعود والانعطافات المختلفة والقفزات، ويمتد المضمار إلى مسافة 50 كيلو متراً بجميع مراحله، وينقسم إلى 3 مسارات: الأخضر والأزرق، ويبلغ طولهما معاً 20 كيلومتراً، والأزرق بطول 30 كيلومتراً، وتم تصميمها، وفق المواصفات العالمية.

وتنطلق المرحلة الثالثة من ((سباق جري السيدات)) اليوم في برواز دبي ، وتتنافس فيه المشاركات على 3 مسافات هي: 10 و5 و2.5 كيلومتر. وتستمر حالياً منافسات بطولة كرة القدم، ضمن الدورة العمالية الخامسة، بملاعب دتكو بمنطقة جبل علي، وبطولة الرجبي الدولية في استاد ((ذا سيفنز))، وتقام بطولة النجوم للملاكمة في صالة ذا سبيس للفعاليات والرياضة بمجمع دبي للاستثمار 2، ويقام سباق سكتشرز للجري في مضمار ميدان.

ويستضيف مجمع حمدان الرياضي 3 بطولات هي: بطولة داسا للسباحة، وسباق هاميلتون أكواتيكس للسباحة، وكأس أبطال السباحة.

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