ثنائية لجودلفين في افتتاح مهرجان «دبي أبطال المستقبل»

حققت خيول جودلفين ثنائية في افتتاح مهرجان ((دبي أبطال المستقبل))، الذي أقيم على مضمار ((نيو ماركت)) العريق في إنجلترا، إذ ظفرت ((دانس سيكوانس)) لجودلفين بلقب ((أو سو شارب ستيكس)) لمسافة 1400 متر ((الفئة الثالثة))، بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، فيما جاء الانتصار الثاني عبر((ديفوتد كوين))، التي حققت لقب الشوط السادس لمسافة 1400 متر بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

الشوط الرئيس

كما شهدت الأمسية، تألق ((يلانغ يلانغ))، التي اقتنصت لقب الشوط الرئيس ((فيليز مايل))، المخصص للمهرات لمسافة 1600 متر((الفئة الأولى))، بقيادة الفارس ريان مور، وإشراف المدرب آيدين أوبراين.

وحقق ((انكويستفلي)) لقب شوط ((كورونواليس ستيكس)) لمسافة 1000 متر ((الفئة الثالثة)) بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب كيفن دي فوي، فيما اقتنصت ((ماتيلدا بيكوت)) لقب ((شالينج ستيكس)) لمسافة 1400 متر((الفئة الثانية)) بقيادة الفارس أوشين ميرفي، وإشراف المدرب كيران كوتر، بينما ظفرت ((نوفوس)) بلقب ((نيو ماركت بوني أكاديمي ستيكس)) لمسافة 2000 متر ((الفئة الثالثة)) بقيادة الفارس توم كويلي، وإشراف المدرب جاري مور.

اليوم الختامي

ويسدل الستار اليوم على فعاليات المهرجان، إذ ستكون الأنظار متجهة نحو سباق ((ديوهيرست ستيكس)) لمسافة 1400 متر ((الفئة الأولى)) بمشاركة 8 خيول أبرزها ((الينابي)) لـ((شادويل)) بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب أوين بوروز، ((سيتي أوف تروي)) بقيادة الفرس ريان مور وإشراف المدرب آيدين اوبراين، ((إيبرين)) بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب تشارلز هيلز.

((إمريتس اوتم ستيكس))

يشهد شوط ((إمريتس اوتم ستيكس)) لمسافة 1600 متر ((الفئة الثالثة)) مشاركة 7 خيول أبرزها (( انشيانت ويزدم)) لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، ((آرابك ليجند)) للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس شون ليفي وإشراف المدرب أندرو بالدينج.

((غياث زيتلاند ستيكس))

يشارك ((آرابيان كراون)) لجودلفين في شوط ((غياث زيتلاند ستيكس)) لمسافة 2000 متر ((الفئة الثالثة))، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

كما يشهد شوط ((إيرثلايت دارلي ستيكس)) لمسافة 1800 متر ((الفئة الثالثة))، مشاركة 10 خيول أبرزها بطل كأس البحرين الدولي (( دبي فيوتشر)) لجودلفين بقيادة الفارس دانيال تودهوب وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، ((هايلاند آفنيو)) لجودلفين أيضاً بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

عودة البطلة

ومن جانب آخر، تعود ((موج)) لجودلفين بطلة سباق الـ(( 1000 جينيز الإنجليزي)) إلى مضامير السباقات العالمية، إذ ستشارك فجر الأحد في سباق ((كوين إليزابيث الثانية شالينج كب ستيكس)) لمسافة 1800 متر ((الفئة الأولى)) المخصص للمهرات، الذي سيقام على مضمار ((كينلاند)) في الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور. وقال المدرب العالمي سعيد بن سرور: (ستخوض المهرة مشاركتها الأولى على مسافة تسعة فيرلونغ، لكنها تناسبها مضمار كينلاند ونتطلع إلى رؤيتها مرة أخرى في مضمار السباق. الخطة تتمثل في معرفة كيفية أدائها هنا قبل أن نقرر مشاركتها في سباق(( مايل أو فيلي آند مير تيرف)) في مهرجان ((بريدرز كب))).

تحدٍ جديد

كما سيشهد سباق ((ساندز بوينت ستيكس )) لمسافة 1800 متر ((الفئة الثانية)) المخصص للمهرات الذي سيقام على مضمار ((اكودكت)) في الولايات المتحدة الأمريكية، مشاركة ((اتيرنال هوب)) لجودلفين بقيادة الفارس جيمي سبنسر وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز