كأس الشيخة فاطمة في ضيافة فرنسا اليوم

يستضيف مضمار تاربس الفرنسي اليوم، فعاليات كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة المخصصة للخيول العربية الأصيلة، برعاية النسخة الـ 15 من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم هذه السباقات تشجيعاً ودعماً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ((أم الإمارات))، للخيول العربية الأصيلة، والترويج لتراث الإمارات.

وخصصت فعاليات كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، (فلير دافريل)، للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق لمسافة 1500 متر، والبالغ جائزته المالية 16 ألف يورو، بمشاركة نخبة من الخيول.

وأبرز الخيول المرشحة للفوز هو الجواد ((إيشان دو بوزلس)) لمارسيل ميزي، بإشراف فيليب سوجرب، وقيادة سامي لي، والفرس ((كوثر)) للخيالة السلطانية العمانية، بإشراف شارل جوردين، وقيادة جاري سانشيز.

ويقام السباق الثاني على لقب كأس الوثبة ستاليونز (بري فيردريك بوا)، لمسافة 2300 متر، البالغ جائزته 12 ألف يورو، بمشاركة 8 خيول أبرزها ((شوف ذا ستار)) لمهدي بن مسعود، بإشراف اوليفر تريجودت، وقيادة انتوين ويرل، و((غافار دو بروجريه)) لعون العيدروس، بإشراف كي بيلسون، وقيادة هوجو مويسان.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة ((ستاليونز))، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، ومبادلة الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، واتصالات الشريك الرسمي.

ويرعاه أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، وشركة فيولا، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، وقرية الإمارات العالمية للقدرة، ونادي أبوظبي للفروسية.

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