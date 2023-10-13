منتخب اليد إلى الدوحة للمشاركة في تصفيات الأولمبياد

تغادر بعثة منتخبنا الوطني للرجال برئاسة ناصر الحمادي، الأمين العام لاتحاد اليد، اليوم، متوجهة إلى الدوحة للمشاركة في التصفيات الآسيوية ، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية ((باريس 2024))، وسيلعب الفريق مع الدحيل القطري ودياً بالدوحة.

وتضم البعثة خميس السويدي، مدير المنتخب، والمدرب الفرنسي برستوفاك، ومساعده خالد أحمد، وطارق إبراهيم، للإعداد البدني، ونور دمرجي، لتحليل الأداء الفني، و18 لاعباً، هم: محمد الطاهر، وسالم النعيمي، وعادل محمد، وأحمد المهيري، وسعود الحمادي، وإبراهيم البلوشي، ومبارك الظنحاني، ومرزوق البلوشي، وراشد المطوع، وإبراهيم القرص، وطارق المازمي، وعبدالله خميس، وصلاح المرزوقي، وسيف الأنصاري، وصالح الهاجري، وهلال الضو، وراشد محمدي، ومحمد البلوشي. ويلعب منتخبنا في التصفيات بالمجموعة الأولى، التي تضم كلاً من قطر والسعودية وكوريا الجنوبية والهند والصين.

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