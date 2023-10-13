باولو بينتو: تغيير طريقة اللعب وراء الفوز على الكويت

أكد البرتغالي باولو بينتو مدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم أن ((الأبيض)) لم يبدأ مباراته الودية أمام الكويت والتي أقيمت مساء أول من أمس على استاد آل مكتوم في نادي النصر وانتهت بفوزه بهدف دون مقابل سجله طحنون الزعابي، بشكل جيد، وقال: واجهنا بعض الصعوبات في البداية في الضغط على الخصم، ثم قمنا بتغيير طريقة اللعب في الشوط الثاني بالضغط على الخصم مما أدى إلى تحسن الأداء، وفي المقابل ارتكبنا بعض الأخطاء في العملية الهجومية، لذا لم نظهر الفاعلية الجيدة في الهجوم، وأعتقد أنه لو لعبنا بشكل هجومي أكثر، ربما كنا خلقنا المزيد من الفرص لتسجيل الأهداف.

نتيجة مهمة

وأضاف: النتيجة مهمة لكن يجب علينا تحليل اللعب بالطريقة الصحيحة، سعياً لتحسين العديد من الأمور قبل المباراة الثانية أمام لبنان الثلاثاء المقبل، حتى إذا لم يكن لدينا الكثير من الوقت، ونحتاج لإعداد أفضل لتقديم أداء أحسن والسعي لتدارك بعض سلبيات الأداء الدفاعي، ونحاول العمل مع الفريق في جميع العمليات، الهجومية والدفاعية أيضاً، وعدم التنازل عن فرص كثيرة، تؤدي لتسجيل الأهداف.

وأشار باولو بينتو إلى ارتكاب بعض الأخطاء في مباراة المنتخب ضد كوستاريكا، وقال: قمنا بتحليل هذه المباراة قبل لقائنا مع الكويت، وأعتقد أن الأمور كانت مختلفة قليلاً.

وتابع: قمت بتغيير طريقة اللعب في الشوط الثاني أمام الكويت بتطبيق الضغط على الخصم، ما سمح لفريقنا بالتحكم في اللعب بشكل أفضل والفوز، كما قمت ببعض التبديلات الجيدة، وأعتقد أن الشوط الثاني كان أفضل قليلاً من الأول، وعموماً جميع المباريات ستحتوي على أشياء جيدة وأشياء سيئة، وهدفنا هو محاولة تقليل الأخطاء قدر الإمكان، ونسعى في الفترة المقبلة لمتابعة أكبر عدد ممكن من اللاعبين وأكبر عدد ممكن من الفرق، لبناء أفضل مجموعة ممكنة مع اللاعبين الأكثر خبرة، وكذلك اللاعبين الشبان، من المهم تقديم بعض الفرص لهم، وهذه المباريات جيدة لهم.

وأشار فابيو ليما لاعب منتخبنا الوطني إلى قدرة ((الأبيض)) على التطور والتحسن عن المستوى الذي ظهر عليه في مباراة الكويت الودية، وقال: من الجيد أن نفوز، حتى لو كان في مباراة ودية، ولكنها مهمة لنا كمجموعة. وأضاف تنتظرنا مباراة ودية ضد المنتخب اللبناني، وأعتقد أن المدرب بينتو سيعكف على تصحيح كل الأخطاء لنكون أفضل مما يدعم فرصنا لتحقيق الفوز خلال المباريات الرسمية المقبلة وتحقيق الطموحات.

تألق الغساني

من ناحية أخرى، ظهر اللاعب الموهوب يحيى الغساني بمستوى طيب خلال مباراة ((الأبيض)) أمام الكويت، وساهم في صنع أكثر من فرصة تهديفية، ولكن المنتخب افتقد اللمسة الأخيرة بشكل عام، ولذا يجب على الجهاز الفني السعي لتدارك مثل هذه الملاحظات قبل المباريات الرسمية المقبلة. وسجل طحنون الزعابي الهدف الوحيد للمنتخب مستغلاً خطأً دفاعياً وسدد الكرة بمهارة عالية وسرعة بديهة، ليفوز الفريق بهذا الهدف.

وقال خالد الهاشمي لاعب دفاع منتخبنا الوطني، إن أداء الفريق أمام الكويت اختلف عما كان عليه أمام كوستاريكا، ولكننا عرفنا كيفية الخروج بالفوز، واكتسبنا خبرة الحفاظ على النتيجة الإيجابية.

وأشار الهاشمي إلى أن المنتخب نجح في تطبيق الأفكار والخطط الجديدة لباولو بينتو، حتى تحقق الفوز الثاني تحت قيادته، ونوه إلى طموحه بتحقيق المنتخب نتيجة إيجابية في مباراة لبنان المقبلة. وقال ((الأبيض)) يتطور خطوة بخطوة. ووجه الهاشمي الشكر إلى الجماهير على الحضور إلى استاد آل مكتوم في دبي، ومؤازرة المنتخب.

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