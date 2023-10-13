سلطان بن حمدان يشهد انطلاقة الحدث.. «اختبار» تحلق بكأس الحقايق الأبكار بمهرجان الظفرة للهجن

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ورعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، انطلقت أمس، فعاليات مهرجان الظفرة الأول لسباقات الهجن، الذي ينظمه اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، على ميدان الهجن بمدينة زايد بمنطقة الظفرة الذي يسجل حضوره الأول في عالم السباقات العربية الأصيلة، وشهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، منافسات اليوم الأول من المهرجان، حيث تابع أشواط الرموز الثمانية المخصصة لسن الحقايق.

وخصصت اللجنة المنظمة 35 شوطاً لسن الحقايق الأبكار والجعدان وفئة الإنتاج خلال الفترتين الصباحية والمسائية، شهدت الفترة الصباحية إقامة 20 شوطاً حصل خلالها الفائزون والمشاركون على جوائز مالية قيمة.

واتجهت الأنظار نحو الأشواط الثمانية التي خصصت للرموز بالفترة المسائية، ونجحت ((اختبار)) المملوكة لمحمود حمد الدرعي في انتزاع أول الرموز، وتوجت بكأس الحقايق الأبكار في الشوط الرئيس المفتوح واحتلت المركز الأول بتوقيت 4:14:3 دقائق، إضافة إلى نصف مليون درهم، متفوقة على ((آريام)) لخلف المزروعي التي جاءت في المركز الثاني،

وأهدى ((المهند)) مالكه مبارك المري ناموس الشوط الثاني المخصص للحقايق الجعدان المفتوح، ليحصد بندقية الشوط وجائزة قدرها 400 ألف درهم، ونجح ((المهند)) في تحقيق أفضل توقيت زمني في بداية المهرجان بـ 4:12:0 دقائق، وجاء ثانياً ((شاهين)) لراشد مروشد.

وشهد الشوط الثالث تتويج ((الساعة)) لمحمد مسلم العامري بكأس الأبكار من فئة الإنتاج وحققت 4:20:5 دقائق، بعد منافسة قوية مع ((زعفرانة)) لعبدالله ثعلوب الدرعي.

وفي الشوط الرئيس الرابع المخصص للحقايق الجعدان المفتوح من فئة الإنتاج، انتزع ((مرهي)) المملوك لسعيد شافي الوهيبي الناموس والرمز شداد، واحتل المركز الأول بتوقيت 4:16:3 دقائق، بينما حلقت ((الظنة)) لخلف المزروعي بالرمز الخامس، ونالت كأس الحقايق الأبكار بتوقيت 4:13:6 دقائق، وفاز ((مبهر)) لمحمد الغيث المري ببندقية الشوط السادس المخصص للحقايق الجعدان مسجلاً توقيتاً 4:16:2 دقائق.

وتألقت ((صدى)) لعلي سالم العامري وأهدت مالكها كأس الحقايق الأبكار الإنتاج في الشوط السابع، في 4:18:7 دقائق، وشهد آخر أشواط الرموز تتويج ((برزان)) المملوك لسهيل مبخوت العامري بشداد الحقايق الجعدان الإنتاج مسجلاً 4:16:1 دقائق.

وتقام اليوم منافسات اللقايا لهجن أبناء القبائل في ثاني أيام المهرجان، تتنافس المطايا على 8 رموز في الفترة المسائية.

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