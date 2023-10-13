أغوديلو: ملاعب الإمارات مبهرة ودبي أجمل مدينة

أعرب الكولومبي كيفن أغوديلو لاعب النصر، عن انبهاره وإعجابه بملاعب كرة القدم في الإمارات وسلاسة أرضيتها التي تضاهي الملاعب الأوروبية أو تتفوق عليها أحياناً، مشيراً إلى أن هذا العامل يساعد اللاعبين على استعراض مهاراتهم وتقديم أداء عالي المستوى، وقال في تصريح لـ((البيان)): إن اللعب على هذه الملاعب الرائعة شيء جميل ويشعرني بالسعادة، أنا منبهر بأرضية كل الملاعب التي لعبت عليها حتى الآن، إنها سلسة للغاية ومناسبة جداً للعب كرة القدم، لم أكن أتوقع أن ملاعب الإمارات بهذه الروعة.

وأكد أغوديلو أن فوز النصر على العين في الجولة الماضية يضاعف مسؤولية اللاعبين للحفاظ على الصورة الجيدة التي ظهروا عليها وخوض جميع المباريات بالعزيمة نفسها، مشيراً إلى أن نتيجة المباراة أنصفت فريقه، والفوز كان مستحقاً وليس ضربة حظ، لا سيما أن النصر قدم أفضل أداء في الموسم الحالي، خصوصاً من ناحية الانضباط التكتيكي على أرضية الملعب، وقال: احترمنا العين وكنا نعرف جميع نقاط قوته وكذلك ضعفه، والأهم من ذلك كنا واثقين من قدرتنا على الفوز عليه على الرغم من عدم تذوقه طعم الخسارة هذا الموسم.

وأضاف: سعادتنا مضاعفة لأن الفوز جاء على فريق كبير وأحد المرشحين البارزين للقب، وهو ما يشكل دافعاً معنوياً لمواصلة العمل بأكثر ثقة في المرحلة المقبلة.

روح قتالية

وأوضح أغوديلو أن سر الفوز على العين يكمن في اللعب بمستوى عالٍ وبروح قتالية، مؤكداً أن النصر بإمكانه الفوز على أي فريق بشرط اللعب بالأداء نفسه والقتال على كل كرة في الملعب، وأضاف: من المهم أن نتعلم العديد من الدروس من مواجهة العين ونبني عليها للمستقبل، لقد أثبتنا أن النصر يمتلك فريقاً قوياً ولاعبين مقاتلين في الملعب. وتابع: سنواجه العين في المباراة المقبلة في كأس أبوظبي الإسلامي، وهو أمر إيجابي بالنسبة لنا لأننا نعرف عنه كل شيء وسنقاتل مرة أخرى لتكرار الفوز عليه.

وانضم أغوديلو للنصر في الموسم الحالي قادماً من نادي سبيزيا الإيطالي الذي لعب له لمدة 3 مواسم بعد تجربتين مع ناديي فيورنتينا وجنوى الإيطاليين، لكنه بدأ مسيرته بنادي بوغوتا الكولومبي في موسم 2017 - 2018.

ولعب أغوديلو 7 مباريات مع العميد في مسابقتي الدوري وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي سجل فيها 3 أهداف، وكان أحد اللاعبين المتميزين في الجولة الماضية التي فاز فيها النصر على العين بهدف دون رد.

رضا

وعن دور جماهير النصر في الفوز الثمين على العين، خصوصاً بعد الـ((تيفو)) الذي رفعوه قبل المباراة والذي يتضمن عبارة ((غرينتا)) المصطلح الشهير في الملاعب الإيطالية والذي يعني المثابرة والروح القتالية، قال أغوديلو: جعلنا جمهور النصر نشعر بالرضا رغم البداية غير الموفقة للفريق، لقد وقفوا إلى جانبنا في أصعب الظروف وكانوا قريبين منا، منحونا قوة إضافية ودفعونا لتقديم أداء جيد، نشكرهم على كل ما قاموا به من أجلنا ونعدهم أننا سنستمر بالروح نفسها ونبذل كل جهودنا من أجل إسعادهم.

ووصف لاعب النصر الحياة في دبي بأنها مثالية ورائعة وحافلة بكل مواصفات العيش السهلة الآمنة في مجتمع تربطه علاقات الود والاحترام لكل أفراده ووسط جنسيات من مختلف دول العالم، ما يشكل مزيجاً متناغماً من الثقافات، وقال: أقضي معظم أوقاتي مع عائلتي، نحن سعداء بالعيش في دبي وسنحاول الاستمتاع بكل لحظة نعيشها هنا.

دهشة

وأضاف: برج خليفة من أكثر الأماكن التي زرتها وهو أعظم ما شاهدت في حياتي، أعلم أن الطقس سيكون رائعاً في فصل الشتاء وسأحرص على اكتشاف المزيد من المعالم السياحية المتفردة، خصوصاً صحراء دبي الجميلة.

واعترف اللاعب الكولومبي أن أكثر ما أدهشه في دبي هو توفر الخدمات على مدار 24 ساعة، وقال: دبي مدينة لا تنام وأجمل مكان وطأته قدمي، لذا أنا سعيد بتجربتي في النصر التي أتمنى أن نحقق فيها طموحات النادي، وأكون في مستوى الثقة التي منحت لي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز