الجساسي يحلّق مع «الصقور» في تجربة جديدة

تعاقد نادي الإمارات مع العماني عمران الجساسي قادماً من النصر في صفقة انتقال حر، دعماً لصفوف ((الصقور)) في الموسم الحالي، ووقّع الجساسي على العقد بحضور ثاني الشحي عضو مجلس إدارة النادي وعبدالله العاجل مشرف عام الفريق الأول لكرة القدم.

وبدأ الجساسي ((26 عاماً)) مسيرته الكروية مع أندية خورفكان والجزيرة والعين في الفئات السنية، وخاض تجربة الاحتراف خارج الدولة لفترة قصيرة مع نادي ستومبراس الليتواني، ومحلياً دافع عن قمصان أندية الشارقة والظفرة والنصر بدوري المحترفين، عبر مشاركته في خطي الدفاع والوسط مقدماً مستويات جيدة خاصة مع الظفرة الذي وصل معه إلى نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، للمرة الأولى في تاريخ النادي وكان عنصراً أساسياً في صفوفه.

وقدم الجساسي شكره إلى إدارة نادي الإمارات برئاسة يوسف البطران على الثقة وأعرب عن سعادته بتواجده مع الفريق في الموسم الحالي، مؤكداً رغبته في تقديم الإضافة المطلوبة وأن يكون على قدر الثقة ، وتمنى دعم جمهور ((الصقور)) له ولزملائه خلال المرحلة المقبلة لتحقيق أفضل النتائج.

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