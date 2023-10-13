لويس بلاناغوما لـ « البيان »: شباب الأهلي مرشح أول للتتويج بلقب الدوري

رشح الإسباني لويس بلاناغوما، مدرب فريق الإمارات الأول لكرة القدم، فريق شباب الأهلي للتتويج بلقب بطولة دوري أدنوك للمحترفين والمحافظة على اللقب للموسم الثاني على التوالي، وذلك بعد مضي 5 جولات على المنافسة التي يتصدرها ((فرسان دبي)) برصيد 13 نقطة. وقال بلاناغوما في تصريحات لـ((البيان)): شباب الأهلي يمتلك مقومات الفوز باللقب؛ لأنه فريق متوازن ومستقر، ويوجد انسجام وتناغم بين لاعبيه، إضافة إلى امتلاكه البدائل الجيدة . وأضاف: هنالك عدة فرق يمكنها المنافسة ، لكن مبدئياً أرى أن شباب الأهلي الأقرب من مواقع مستواه ونتائجه، بشرط أن يواصل بنفس المستوى والروح التي يؤدي بها،.

ورأى بلاناغوما أن العين والشارقة يمتلكان حظوظ الفوز باللقب، ذاكراً أنهما أفضل فريقين يمتلكان لاعبين بجودة عالية وخبرة كبيرة في الملاعب، وقال: ((المشاركة الآسيوية ستؤثر على الفريقين؛ لذلك فإن شباب الأهلي يمتلك الأفضلية حتى من ناحية الأداء الجماعي، وللحقيقة فإن عدداً من الفرق قدمت مستويات جيدة ومؤهلة للمنافسة، وسننتظر لنرى ما يحدث في الجولات المقبلة)).

ندية

وأثنى المدرب الإسباني على مستوى الدوري الإماراتي، ذاكراً أنه يشهد مستويات قوية، وندية بين الفرق، وقال: تابعت عن قرب، عدد كبير من المباريات التي استمتعت بها، والمنافسة كانت حاضرة، وهنالك عناصر يتمتعون بمهارة عالية، وعمل حقيقي وسط الفرق، والكل يسعى لتحقيقه أهدافه.

توقع

وتوقع مدرب ((الصقور)) أن يرتفع مستوى الأداء في الفترة المقبلة لعدة أسباب، منها اكتساب اللاعبين حساسية اللعب التنافسي وقال: ((هنالك عناصر جديدة تعاقدت معها جميع الفرق تحتاج إلى الوقت من أجل الانسجام، خاصة بالنسبة للاعبين الأجانب. واستطرد بلاناغوما قائلاً: ((من الأشياء المهمة جداً التي تجعلني أتوقع ارتفاع مستوى أداء الفرق، تحسن الطقس، لأن الطقس الحار الذي لعبنا فيه المباريات السابقة كان مؤثراً على اللاعبين، هنالك تحسن تدريجي في الأجواء سيتبعه أيضاً تحسن في الأداء)).

ثقة

وأبدى بلاناغوما ثقته بفريقه ومقدرته على حصد المزيد من النقاط في الدوري، وقال: أنا مطمئن على فريقي، بدايتنا جيدة رغم خسارتنا الأخيرة أمام الشارقة، لكننا لعبنا بشجاعة ومسؤولية، ونجحنا في إدراك التعادل، وصنعنا الفرص في ظل غياب عدد من العناصر المهمة، مثل إنييستا والكاسير وفيتاس، لكن المستوى الذي قدمنا وقتالنا حتى الدقيقة الأخيرة لتعديل النتيجة مؤشرجيد. وامتدح مدرب ((الصقور)) لاعبيه، وقال: كشوفات الفريق تضم عناصر وطنية جيدة، إضافة إلى الأجانب أصحاب الخبرة والعطاء المميز. وأضاف:((لدينا مجموعة جيدة من اللاعبين تمتلك الموهبة، وأيضاً تتمتع بالحماس والرغبة في العطاء، ونحاول تطوير مستوانا، ونعمل بجهد كبير في التدريبات، وأتوقع أن نحقق النتائج الإيجابية التي نسعى إليها، خاصة في ظل الدعم الاحترافي الذي تقدمه إدارة النادي برئاسة يوسف البطران.

دعم

وأبدى بلاناغوما إعجابه بالدعم الكبير من جماهير ((الصقور))، ذاكراً أن وجود المشجعين بجانب لاعبيه أمر في غاية الأهمية؛ لأنهم يحفزون اللاعبين على تقديم أفضل ما عندهم.

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