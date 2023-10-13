احذروا الإرهاب في أفريقيا

ثمة متغيرات جديدة تفرض نفسها على الخريطة الأفريقية، خاصة منطقة جنوب الصحراء فمنذ أن توالت قرارات انسحاب القوات الأجنبية من هذه المناطق.

وباتت التنظيمات والجماعات الإرهابية تعيد تموضعها من جديد في هذه المناطق، بل إنها فرضت سيطرتها على مساحات شاسعة، خاصة في مالي وبوركينافاسو.

فضلاً عن سيطرة هذه التنظيمات على مساحة واسعة من إقليم كومباكتو في مالي، الأمر الذي يشكل تحدياً غير مسبوق لحكومة مالي التي طالبت بانسحاب نحو 5 آلاف جندي فرنسي ((عملية بورخان)) ونحو 13 ألف جندي من القوات الأممية ((عملية مينوسما))، وهو ما فرض الكثير من الضغوط والتحديات في كل دول الساحل والصحراء.

وغرب أفريقيا ومنطقة البحيرات وخليج غينيا، أصبحت كل هذه الدول تعاني ليس فقط من التنظيمات والحركات الإرهابية المحلية، بل باتت قبلة للتنظيمات الإرهابية العابرة للحدود مثل تنظيمي داعش والقاعدة، خاصةً أنهما تتسابقان في تأسيس ما يسمى بالمناطق الإرهابية التي تعتمد على حشد الأنصار، وسرقة الأموال من آبار النفط في هذه الدول، وبسط النفوذ من أجل السيطرة وملء الفراغ اللذين تركتهما القوات الأجنبية سواء الفرنسية أم الدولية.

ما يزيد من هذه الأخطار على الدولة الوطنية الأفريقية، هو انهيار التحالف الإقليمي لمكافحة الإرهاب الذي كان يضم دولاً بقيادة فرنسا وألمانيا، مع دول أفريقيا مثل مالي والنيجر وتشاد وبوركينافاسو، هذا الانهيار داخل التحالف قاد إلى تراجع التعاون الاستخباراتي بين أوروبا وأمريكا من جانب، والدول الإفريقية من جانب آخر.

ومن ثم غابت المعلومات والتقديرات الصحيحة بشأن خرائط تحركات وانتشار هذه الجامعات الإرهابية التي وجدت في هذه البيئة السياسية الجديدة، لاسيما التي خلفتها المتغيرات السياسية داخل أنظمة بعض هذه الدول وفي مقدمتها مالي، وبوركينافاسو والنيجر.

هذا يأتي مُتزامناً مع معاناة الدول الأفريقية جراء التداعيات الخطيرة للحرب الروسية الأوكرانية التي انعكست سلباً على قدرات القارة الشابة سياسياً واقتصادياً وأمنياً في مواجهة هذه التنظيمات الإرهابية التي استفادت من هذه الظروف بالتغلغل في النسيج الاجتماع الأفريقي.

واستغلال حاجة بعض هذه الشعوب للضرورات الحياتية، ومحاولة القيام بدور الدولة والمنقذ، ومن ثم تنجح أهداف هذه التنظيمات في تعبئة وتجنيد العناصر الإرهابية وتوسيع دائرة الإرهاب إلى دولٍ جديدة مثل كينيا، وبنين، وغينيا بيساو، وغينيا كوناكري.

اللافت هنا أن هذه الجماعات والتنظيمات الإرهابية، ترى أن الظرف العالمي، وما يموج به من صراع وتنافس وتكالب على مقدرات القارة الأفريقية هو التوقيت المثالي للانقضاض وبسط النفوذ والسيطرة على مفاصل الكثير من مؤسسات الدول الأفريقية، التي تعانى من ضعف المناعة والحصانة بسبب هيمنة الدول العظمى والكبرى على اقتصاداتها ومواردها طوال عقود طويلة، تسبب في تهالك البنية التحتية.

وما يترتب عليه من تراجع للتنمية وارتفاع معدلات البطالة والفقر والجريمة وهو ما لعب دوراً كبيراً في فتح الطريق أمام انتشار الأفكار الظلامية، وتمكين هذه الجماعات من التغلغل داخل المجتمعات الأفريقية الأكثر فقراً.

وهنا ثمة سؤال يطرح نفسه: ما هي السيناريوهات المتوقعة في أفريقيا وسط تمدد هذه التنظيمات الإرهابية العابرة للحدود؟!

لا شك أن المخاوف تزداد كلما اتسع نفوذ هذه الجماعات الإرهابية في إفريقيا، بما يهدد بانهيار نظم هذه الدول وتحولها إلى دول فاشلة لا تستطيع القيام بدورها في الحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار، وهو ما يفتح الباب أمام المرحلة من عدم اليقين، تخيم على مستقبل هذا الإقليم من قارة إفريقيا.

فضلاً عن أن هناك مخاوف أخرى من ازدياد الجريمة والقرصنة، والهجرة غير الشرعية، وبالتالي فإن وسط هذه التحديات والقلاقل الدائرة الآن، فلا بديل عن ضرورة التحرك الدولي لمساعدة هذه الدول على مواجهة التنظيمات الإرهابية من أجل الحفاظ على الدولة الوطنية الأفريقية، بما يسهم في السلام والاستقرار العالمي، لاسيما أن هناك ارتباطاً وثيقاً ما بين القارة الشابة والسلام والاستقرار العالمي...

ولذا بات التعاون والتضافر بين دول العالم بمثابة معبر إلزامي إلى عالم أكثر استقراراً.