في ذكرى وفاة صانع نهضة دبي

يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أحد حواراته الصحفية ((لقد كان الشيخ راشد مجموعة رجال في رجل واحد..

يملك إرادة وعزيمة وفكراً، ولقد تعلمت شخصياً منه، ومن خلال مجلسه وتوجيهاته وحرصه على أن يزرع بين جنبي تلك الميزات والصفات التي كان عليها، رحمه الله، وهو أبي ومعلمي وقدوتي، ومدرستي التي تعلمت فيها المبادئ والقيم والأخلاق والإرادة والقيادة، وأهم ما تعلمته منه حب الناس وحسن معاملتهم، ويكفيني أنه علمني أن أرسم البسمة على شفتي، وأستقبل الناس بها، وأزرع الثقة في نفوسهم!)).

شعب الإمارات على وجه العموم، وأهل دبي بشكل خاص محفور في وجدانهم يوم السابع من شهر أكتوبر من كل عام، والذي يصادف هذا العام الذكرى 33 لوفاة المغفور له، بإذن الله، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، الذي انتقل إلى جوار ربه في عام 1990 عن عمر يناهز 78 عاماً، قضاها، رحمه الله، في خدمة أمته ووطنه ومواطنيه..

لقد كان رائداً من رواد اتحاد الإمارات وبناء حضارتها وأحد العظماء الذين حملوا راية ومشاعل التطور والتقدم وتغلبوا على التحديات.. وشارك الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم في قيادة دولة الإمارات مع أخيه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وفي تأسيس دولة الاتحاد، وما عرف عنه، رحمه الله، أنه كان يمتلك بصيرة نافذة. يزينها عقل مدبر وفكر مستنير، إذ جمع بين الذكاء الفطري واليقظة الذهنية والعقلية التخطيطية.

المغفور له الشيخ راشد هو: ((القائد الذي تميز بالعفوية والبساطة. والذي نشأت في عهده دبي الحديثة، كان يحفز أعيان البلاد من التجار ورجال الأعمال على الإنجاز للمساهمة في تشييد البنية التحتية لدبي والسير بهم ومعهم في اتجاه خريطة طريق رسمها بدقة لمستقبل دبي)).

وقد عرفت دبي تاريخياً بأنها مدينة ((اللؤلؤ والتجار والتجارة))، نظراً لموقعها الجغرافي المتميز على ساحل الخليج العربي.. وشهدت التجارة في خور دبي نمواً متواصلاً طيلة عقود مضت.. حتى رأى باني نهضتها ومؤسسها الحاجة إلى بنية تحتية عصرية.. وهي التي تمثّلت بداياتها في بناء ميناء راشد الذي تأسس بعد قيام دولة الاتحاد، ومن بعدها تم بناء ميناء جبل علي والذي يعد الآن أكبر ميناء من صنع الإنسان في العالم، حيث ساعد ميناء جبل علي الإمارات في الارتقاء اقتصادياً على الصعيدين الإقليمي والعالمي..

فقد قال المغفور له عن مشروع ميناء جبل علي: ((إن إقامة هذا الميناء. تأتي تماشياً مع خططنا لجعل هذا البلد مركزاً له شأنه في المجتمع العالمي ولكي نحول بلدنا من بلد يعتمد على التجارة فقط، إلى مركز يسهم في الصناعات العالمية المتطورة، ويسهل السبل أمام هذه الصناعات لتمضي قدماً في خدمة الإنسانية ومجالات الحياة المختلفة)).

ومن تلك التوجهات.. وبفضل مواصلة ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من بعده. استطاعت دبي تحقيق الحلم الذي كان يراود عقلية راشد الفذة بترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً متنامي الأهمية للمال والأعمال والتجارة والسياحة والثقافة، حتى أصبحت هذه المدينة التي وضع أسسها المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، الوجهة المفضلة للعيش والإقامة بالنسبة للمستثمرين والكفاءات والشباب الحالم من جميع أنحاء العالم، وقد وصفت صحيفة ((وول ستريت جورنال)) الأمريكية دبي بأنها تُعد بمثابة نقطة تقاطع عالمية، كما وصفتها أيضاً بأنها متألقة، زاهية ومتفوقة على كافة منافسيها.

وذكرت الصحيفة أيضاً أن دبي عندما تحلم، تتحول كافة أحلامها إلى حقائق والدليل على ذلك أنها حطمت 339 رقماً قياسياً حتى الآن.

ونشرت الصحيفة تقريراً خاصاً عن دبي بعنوان ((دليل إلى وجهات دبي من مقيم بها يتجاوز ناطحات السحاب والأرقام القياسية)).

وذكرت أن دبي توجد بها بالفعل المميزات التي اقترنت بها في وسائل الإعلام العالمية كناطحات السحب والمشروعات التي حطمت كافة الأرقام القياسية العالمية.

ويتفق كل من عاصر المغفور له الشيخ راشد ورافقه على أنه كان رجل دولة وحاكماً حكيماً ونبيهاً وقائداً ملهماً وقريباً من شعبه.