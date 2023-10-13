الإمارات.. العطاء والثبات

ترسخت كثير من المفاهيم السياسية والثقافية في ذهني منذ وقت مبكر جداً على أساس أن مرجعيتها الأولى هي الغرب، وتحديداً الأدباء والفلاسفة والمنظرين في علوم السياسة والقانون والاجتماع السياسي، فمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث مثلاً، فكرة تعود في جذورها الحديثة للفيلسوف الفرنسي مونتسكيو، الذي صاغ المبدأ وطالب به لمواجهة تداخل الصلاحيات بين السلطات الثلاث في فرنسا، وبالتالي فسادها، ومنذ نجاح الثورة الفرنسية اعتبر هذا المبدأ إحدى ركائز الديمقراطية الغربية ونموذجاً للحكم الرشيد!

ومثل هذا المبدأ كانت مجموعة الحقوق المتضمنة في الميثاق الدولي لحقوق الإنسان وعلى رأسها حق التعبير والحياة وحرية الرأي.

كل الثورات والحروب التي شهدتها شعوب أوروبا للخلاص من الظلم والديكتاتوريات (الثورة الفرنسية / البريطانية / الروسية / الإيطالية/ الإسبانية..) كانت تطالب بتحقيق العدالة ورفع الظلم الذي ذاقت شعوب أوروبا ويلاته وعرفت مراراته على يد هتلر وموسوليني وفرانكو، وقد كانت ثوراتهم مشروعة لتحقيق العدالة والحق اللذين ترعاهما اليوم الأنظمة السياسية عبر الديمقراطية المتأسسة على حق تداول السلطة بعدالة، فالعدل أساس الحكم والملك!

أما في الولايات المتحدة الأمريكية قلعة الديمقراطية والمدافعة عن الحريات حول العالم، فقد ثار الأمريكان بين عامي 1765 و1783 ضد المستعمرين البريطانيين ونالوا استقلالهم بعد مواجهات طويلة، أما في الفترة ما بين العام 1861 إلى 1865، فقد واجه الشعب حرباً أهلية هي الأقسى والأكثر دموية لمواجهة الانفصاليين وتحرير العبيد من طغيان العنصرية والعنصريين.

توالى كل هذا أمام عيني في شريط طويل يمتد عبر آلاف الكتب والأفلام والمحاضرات التي قرأتها وشاهدتها واطلعت عليها، وأنا أرى وأتابع هذا الذي يجري للأطفال والنساء والمدنيين العزل الذين لا يأملون إلا في الحق والعدالة.. هذا الأمل الذي لن ينتهي ولن يموت على هذه الأرض التي عليها ما يستحق الحياة، ومن يستحق الفخر والتباهي والأمل به دوماً بعد الله، إنها الإمارات التي لا يخيب فيها الأمل، لقد أخرجتني من حيرتي، هذه اللفتات الإنسانية المتتالية والداعمة التي امتدت للإخوة الفلسطينيين، وكنت أعلم أن اليد ستمد من دولة الإمارات لا محالة ودون ضجيج أو زعيق.