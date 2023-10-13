تجارب نريد تكرارها!

نجحت التجربة الكويتية مع منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم التي جرت أول من أمس في مباراة دولية ودية ضمن تجمعه استعداداً لخوض المنافسات القارية المقبلة، وكانت تجربة ناجحة بكل المقاييس حيث يواصل المنتخب في عهد المدرب البرتغالي الجديد تحسناً وتقدماً فقد خرجت المباراة بغض النظر عن النتيجة، مفيدة للفريقين، وأدعو لمثل هذه اللقاءات الودية الكروية بين منتخباتنا لأنها تزيل الكثير من الحساسيات بين منتخبات المنطقة، فهذه المباريات الودية الدولية تزيد من معرفة مستوانا الحقيقي خاصة في ظل المتغيرات الحالية بعد أن زاد عدد اللاعبين الأجانب في دورينا بصورة غير متوقعة.

ولأن مثل هذه المباريات نعتبرها من لقاءات الذكريات، نشير هنا إلى لقاءاتنا مع الأشقاء فقد زارتنا فرق كويتية في بداية الستينيات، ومع بداية السبعينيات كان أول ظهور لفرقنا في الكويت، حيث لعبت فرق مثل شباب الأهلي ((الأهلي سابقاً))، كما حضرت فرق القادسية والكويت والفحيحيل وشباب الأحمدي، ولعبت في عدد من مدن الدولة ولعبوا ((زمان)) على ملاعب رملية بسيطة في أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان، بينما بالأمس عبر الأشقاء عن سعادتهم بما شاهدوه من منشآت حديثة تباهي كبرى الملاعب العالمية، فاستاد آل مكتوم مفخرة لنا جميعاً، وهو يستضيف لقاء دولي كروي في أيام ((فيفا)).

كانت الكويت منذ أن عرفنا الرياضة مثالاً حياً قريباً نعتز به وبما وصلت إليه من تقدم وازدهار في عدة مجالات مختلفة وبالأخص كرة القدم، لا يمكن أن ننسى العمالقة الذين لن يتكرروا بسهولة، وكان لهؤلاء حب كبير في قلوب جماهير الخليج وكانت الكرة الكويتية سباقة إلينا، وهكذا استمرت لقاءاتنا الكروية على صعيد الأندية، ثم توالت بعد ذلك الزيارات المتبادلة بين الفرق الكروية بين البلدين.

وقد استفدنا وأسعدتنا التجربة لأنها أعادت لنا الأيام الحلوة التي كنا ننتظرها، و((الأزرق)) حل ضيفاً عزيزاً بالملعب الأزرق، وهي أيضاً أول مباراة ذات طابع دولي في عهد اتحاد الكرة الجديد، فأهلاً بهكذا تجارب لها تأثير إيجابي لكي نتعرف كيف وصل مستوى منتخباتنا قبل البطولات الأهم.

والله من وراء القصد