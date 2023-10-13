مقتل صحفي وإصابة 6 آخرين في قصف إسرائيلي لجنوب لبنان

شنت إسرائيل قصفاً مدفعياً على بلدات لبنانية على الحدود بين البلدين، أمس الجمعة، فيما أدى سقوط قذيفة على تجمع لصحفيين دوليين إلى مقتل صحفي وإصابة ستة آخرين.

واستهدف القصف الإسرائيلي أطراف بلدتي الضهيرة وعلما الشعب، في القطاع الغربي للحدود الجنوبية للبنان. وطال القصف الإسرائيلي أحد أبراج المراقبة للجيش اللبناني، على أطراف بلدة الضهيرة.

وسقطت قذيفة إسرائيلية على تجمع لصحفيين دوليين كانوا يغطون الاشتباكات على الحدود في جنوب لبنان، ما أدى إلى مقتل مصور فيديو يعمل لصالح وكالة الأنباء ((رويترز)) وإصابة ستة صحفيين آخرين.

وقالت ((رويترز)) في بيان ((نشعر بحزن عميق لإبلاغكم بمقتل مصور الفيديو عصام عبدالله)). وأضافت أن عبدالله كان ضمن طاقمها في جنوب لبنان الذي كان يقدم بثاً حياً للأحداث. كما ذكرت ((رويترز)) أن اثنين من صحفييها، وهما ثائر السوداني وماهر نزيه، أصيبا في القصف على المنطقة الحدودية.

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