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بوتين يشبّه الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة بحصار لينينغراد

10/13/2023 7:22:10 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، أن الحصار الإسرائيلي المحكم لقطاع غزة ((غير مقبول)) وشبّهه بالحصار النازي لمدينة لينينغراد السوفييتية إبان الحرب العالمية الثانية.

ورأى بوتين خلال مؤتمر صحافي في بشكيك عاصمة قرغيزستان، أن إسرائيل قد تقوم في غزة بما ((يشبه حصار لينينغراد))، مؤكداً أن ((هذا غير مقبول، أكثر من مليوني نسمة يعيشون فيه، لا يؤيد الجميع حركة حماس)). وأضاف ((نفهم منطق الأحداث، لكن رغم كل العنف من الجانبين... علينا أن نفكر في السكان المدنيين)).

وإذ اعتبر أن إسرائيل تعرضت لـ((هجوم غير مسبوق، لم تشهده في تاريخها)) من حركة حماس، لفت إلى أن إسرائيل ترد عليه ((على نطاق واسع وبصورة عنيفة جداً)). وأضاف ((علينا أن نجد وسيلة للخروج من هذا الوضع. وهذا المخرج يمكن برأيي التوصل إليه من خلال الوساطة)) عارضاً مساعدة موسكو.

وكان بوتين حذر في وقت سابق الجمعة من أن هجوماً برياً إسرائيلياً على قطاع غزة سيتسبب بـ((خسائر غير مقبولة على الإطلاق في صفوف المدنيين الفلسطينيين)).

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