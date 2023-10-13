حرب الحوثيين على التعليم.. قمع واختطاف

في محاولة جديدة لإسكات أصوات المعلمين، وقمع تحركاتهم المطالبة بحقوقهم في العاصمة صنعاء، أقدمت ميليشيا الحوثي الإرهابية على اختطاف رئيس نادي المعلمين أبو زيد الكميم، عقب دهم منزله في مدينة صنعاء.

وفي حين أكدت مصادر حكومية استمرار الحوثيين في عرقلة جهود التوصل إلى اتفاق سلام، تعهد نادي المعلمين ومنتدى النقابات المهنية باستمرار التصعيد للمطالبة بصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين والمقطوعة منذ نهاية عام 2016، بعد ساعات على اعتقال مخابرات الحوثيين أبو زيد الكميم، والذي يقود الإضراب العام للمعلمين المطالبين برواتبهم منذ ثلاثة أشهر.

وقال النادي، في بيان: ((في الوقت الذي ننتظر فيه من الحوثيين إعادة النظر في موضوع انقطاع رواتب التربويين والمعلمين لأكثر من ثماني سنوات، والعمل على صرفها بانتظام نتفاجأ بخبر اعتقال رئيس النادي)). وطالب المجلس بسرعة صرف رواتب المعلمين في المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، وبأثر رجعي.

وأكد مجدداً استمرار الإضراب الكامل عن العمل الذي انطلق نهاية شهر يوليو الماضي حتى صرف الرواتب المتأخرة كاملة غير منقوصة.

ودعا المجلس خلال الاجتماع الدوري، المنعقد في مدينة سيئون بحضرموت، الحكومة إلى تحسين أوضاع المعلمين في مناطق سيطرتها، ومنحهم حقوقهم الوظيفية المشروعة بما يحقق حياة كريمة للمعلم اليمني.

وناشد بيان الاجتماع المجتمع اليمني والدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية الوقوف إلى جانب المعلم، والضغط على ميليشيا الحوثي لإطلاق سراح القيادات النقابية والمعلمين والتربويين المختطفين في السجون منذ سنوات.

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