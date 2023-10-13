ليبيا على طريق حوار سياسي جديد

عاد المشهد السياسي الليبي بالمسار الانتخابي إلى طاحونة الشيء المعتاد، رغم تصديق مجلس النواب في الثاني من أكتوبر الجاري على قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الصادرين عن لجنة 6+6، وتدشينه مرحلة التشاور لتشكيل حكومة كفاءات مصغرة ، تبسط نفوذها على كافة مناطق البلاد، وتتولى الحكم خلال فترة انتقالية أخيرة، وتشرف على تنظيم الاستحقاقات الانتخابية.

ورجحت أوساط ليبية مطلعة أن يتم الاتجاه نحو الإعلان عن مبادرة جديدة للحوار من أجل الوصول إلى ما وصفها رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، بالتسوية السياسية الشاملة التي تفضي إلى انتخابات يرضى بنتائجها الجميع، وذلك خلال لقائه أمس في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، المبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، حيث بحثا سبل الدفع بالعملية السياسية للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة في أقرب الآجال.

ويرى مراقبون ، أن الخطوات المهمة التي تم تسجيلها على طريق التوافق حول المسار الانتخابي ، تواجه تراجعاً قسرياً إلى الوراء، بسبب رفض مجلس الدولة والسلطات التنفيذية في طرابلس وقوى سياسية فاعلة للقوانين الانتخابية التي صدّق عليها البرلمان، وكذلك بسبب تدخلات دولية.

وبعد أن أكملت مراجعة قانوني الانتخابات التشريعية والرئاسية، أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أمس أن القوانين المحدثة تشكل أساساً للعمل على إجراء الانتخابات وتتطلب التزاماً بحسن نية من جميع الأطراف، وبالأخص القادة الرئيسيين، مشيرة إلى انه يجب معالجة القضايا الخلافية وحلها عبر تسوية سياسية.

وحددت البعثة، تلك القضايا في ((النص على إلزامية جولة ثانية للانتخابات الرئاسية بغض النظر عن الأصوات التي يحصل عليها المرشحون، والنص على الربط بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ما يجعل انتخابات مجلس الأمة مرهونة بنجاح الانتخابات الرئاسية، ومسألة تشكيل حكومة موحدة لقيادة البلاد إلى الانتخابات وضرورة شمول جميع الليبيين بشكل كامل بما في ذلك النساء وجميع المكونات الثقافية)).

وتابعت أن هذه القضايا ذات طبيعة سياسية وتستلزم تسوية وطنية للسير بالبلاد إلى الانتخابات، داعية الأطراف الرئيسية إلى إبداء حسن النية والدخول في حوار بنّاء لمعالجة هذه القضايا بشكل نهائي وحاسم.

وفي الأثناء، رجحت مصادر مطلعة في العاصمة طرابلس لـ((البيان))، أن تمضي البعثة الأممية إلى طرح مبادرة جديدة للحوار السياسي، استناداً إلى الاتفاق السياسي الليبي لعام 2015.

وبناء على الاتفاقات التي توصل إليها الأطراف الليبيون في السابق وآخرها اتفاق لجنة 6+6. وأضافت أن هناك نية لتنفيذ مقترح المبعوث الأممي بإنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى في ليبيا، تعمل على الجمع بين مختلف الأطراف الليبية المعنية، بمن فيهم ممثلو المؤسسات السياسية وأبرز الشخصيات السياسية وزعماء القبائل، ومنظمات المجتمع المدني، والأطراف الأمنية الفاعلة، وممثلون عن النساء والشباب.

وبحسب المصادر ، فإن هناك مساعي لتوفير الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات مجلس الأمة بغرفتيه في ربيع 2024 فيما يتم تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى حين التوافق النهائي على شروط إتمام توحيد مؤسسات الدولة.

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