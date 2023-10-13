أزمة مجلس النواب الأمريكي تتفاقم مع انسحاب المرشح الجمهوري

انسحب ستيف سكاليز، المرشح الجمهوري لمنصب رئيس مجلس النواب الأمريكي من السباق على المنصب، وأبلغ الأعضاء الجمهوريين في المجلس بقراره، بعد يوم من فوزه بترشيح حزبه للمنصب، وفقاً لما ذكرته شبكة ((إن بي سي نيوز)) الأمريكية.

وفشل سكاليز وهو زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس النواب، وثاني أكبر جمهوري في مجلس النواب، بعد رئيسه المعزول كيفين مكارثي، في تأمين الأصوات اللازمة للفوز بالمنصب.

ويجري النواب الجمهوريون اجتماعات خلف أبواب مغلقة في الكابيتول حالياً، للتفكير في الخطوات المقبلة، التي سيتخذونها، وسط ضغوط على المجلس المعطل لانتخاب رئيس، لتمكينه من إصدار قرارات وتشريعات بخصوص نزاع إسرائيل مع حركة ((حماس))، وكذلك الدعم الأمريكي لأوكرانيا.

وتنافس سكاليز مع العضو الجمهوري عن ولاية أوهايو جيم جوردان على الترشح للمنصب، وفاز سكاليز الأربعاء، بأصوات 113 نائباً جمهورياً، فيما حصل جوردان على 99 صوتاً، وهو ما كان يعني أن 9 جمهوريين لم يصوتوا لأي منهما.

ورغم تفوقه على جوردان، إلا أن سكاليز فشل في الحصول على عتبة 217 صوتاً اللازمة لفوزه بالمنصب، ومن ثم لم يدع الرئيس المؤقت للمجلس باتريك ماكهنري النواب إلى جلسة للتصويت.

وعزل مجلس النواب الأمريكي رئيسه كيفين مكارثي مطلع الشهر الجاري، في سابقة تاريخية، بعدما تقدم النائب عن ولاية فلوريدا مات جايتس بمذكرة لعزله، بعدما مرر مكارثي بمعاونة الجمهوريين حزمة تمويل مؤقتة للحكومة جنبت الولايات المتحدة إغلاقاً حكومياً مؤلماً.

ولكن حزمة الإنفاق لم ترض الجناح اليميني المتطرف في الحزب الجمهوري، الذي يرغب في تقليص الإنفاق، ونظر بعين الغضب لتمرير الرئيس الجمهوري للمجلس للحزمة بمعاونة الأقلية الديمقراطية.

وفور انسحاب سكاليز، قال النائب الجمهوري جيم بانكس: إن الجمهوريين يجب أن يتحركوا لانتخاب جيم جوردان، الذي خسر الترشيح بهامش ضئيل أمام سكاليز.

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