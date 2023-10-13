بلينكن: ناقشت في قطر منع توسيع الصراع

حضّ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس، إسرائيل على تجنب إلحاق الأذى بالمدنيين الفلسطينيين، في حين يواصل محادثاته لإنشاء ((مناطق آمنة))، في مسعى لتهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط، كما قال إنه ناقش في قطر منع توسيع الصراع بين إسرائيل و((حماس)).

وفي إطار جولته الشرق أوسطية حط بلينكن في الدوحة بعد لقائه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس في العاصمة الأردنية عمان، والتقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وقال بلينكن في مؤتمر صحافي ((لقد قمنا بحضّ الإسرائيليين على اللجوء إلى كل الاحتياطات الممكنة لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين)).

وأضاف ((ندرك أن العديد من الأسر الفلسطينية في غزة تعاني بدون ارتكاب أي ذنب وأن مدنيين فلسطينيين فقدوا حياتهم)). لكنّه شدّد على أن ما تفعله إسرائيل هو ضمن حقوقها بعد الهجمات ((غير المعقولة)) التي شنّتها حماس.

وأشاد بلينكن بقطر، ((لإلحاحها)) في الجهود الرامية إلى إقناع حماس بإطلاق سراح نحو 150 رهينة. كما قال إنه ناقش مع رئيس الوزراء القطري منع أي طرف، سواء كان دولة أو غير دولة، من توسيع الصراع بين إسرائيل وحركة ((حماس)).

من جانبه، قال رئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ((أولويات تحركات دولة قطر الدبلوماسية هي السعي للوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين وإطلاق سراح الأسرى والعمل للحدّ من اتساع رقعة العنف)) في المنطقة. وأضاف أنه بحث مع بلينكن ((سبل فتح ممرات إنسانية لضمان وصول الإغاثة والمساعدات)) إلى غزة.

وعلى متن الطائرة التي كانت تقلّ بلينكن من عمّان إلى الدوحة، قال مسؤول أمريكي كبير، إن إحدى المسائل التي تمّت مناقشتها خلال اجتماعات بلينكن في تل أبيب هي ((الحاجة إلى إنشاء بعض المناطق الآمنة التي يمكن للمدنيين أن ينتقلوا إليها)).

من جهته، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائه بلينكن ((رفضه الكامل)) لتهجير السكان من غزة، محذراً من ((نكبة ثانية)). كما دعا الملك عبدالله الثاني خلال لقائه بلينكن، إلى ((فتح ممرات إنسانية عاجلة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة)). وشدّد على ((عدم ترحيل الأزمة إلى دول الجوار)).

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز