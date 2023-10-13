11 قتيلاً برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية

قتل 11 فلسطينياً وأصيب نحو 130، في مواجهات مع القوات الإسرائيلية بأنحاء الضفة الغربية المحتلة، تضامناً مع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله عن مقتل 11 فلسطينياً برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات بعد ظهر أمس، وأضافت الوزارة ((وصل عدد الجرحى إلى 130)). وتجري مسيرات حاشدة في نابلس وجنين وطولكرم وقلقيلة ورام الله تضامناً مع غزة. كما تجري مواجهات وسط مدينة الخليل وفي ريفها ومخيم العروب ومدينة بيت جالا، وشمال مدينة البيرة بالقرب من معسكر بيت ايل الإسرائيلي.

وبذلك، يرتفع العدد إلى 46 قتيلاً على الأقل حصيلة المواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي ومستوطنين في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية منذ شنّت حركة حماس عملية عسكرية ضدّ الدولة العبرية السبت، وفق وزارة الصحة في رام الله، وارتفع عدد الجرحى إلى 700.

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