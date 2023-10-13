قوات برية ومدرعة داهمت قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، أن قواته البرية والمدرعة داهمت قطاع غزة ((في الـ24 ساعة الماضية))، قبيل هجوم برّي متوقع على القطاع الفلسطيني المكتظ بالسكان.

وجاء في بيان الجيش: ((على مدى الـ24 ساعة الماضية، نفذت قوات الجيش الإسرائيلي مداهمات محلية داخل أراضي قطاع غزة)) للبحث عن ((الإرهابيين)) و((الأسلحة))، مضيفاً أنه خلال هذه العمليات، بُذلت جهود أيضاً ((للعثور على المفقودين)).

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أمس، أن ((الهجوم على غزة سيكون طويلاً وقوياً وسيُحدث تغييراً دائماً))، متوعداً بـ((إسقاط حكومة حماس وتدمير قدراتها العسكرية)).

وقال غالانت خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، إن إسرائيل تشن حرباً على مسلحي ((حماس)) لإحداث تغيير دائم، والحفاظ على وجودها بوصفها ديمقراطية مزدهرة، واصفاً الحركة الفلسطينية بأنها جزء من ((محور الشر)) مع إيران.

من جهته شدد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن على أن الوقت الراهن للحسم لا للثأر، مجدداً دعم واشنطن الكامل لإسرائيل في حربها على حماس. وأضاف ((البنتاغون على استعداد تام لنشر معدات إضافية في المنطقة))، مشيراً إلى أن ((الذخائر وقدرات الدفاع الجوي وغيرها من المعدات والموارد تتدفق إلى إسرائيل)).

واستمر التصعيد غير مسبوق للغارات الإسرائيلية على غزة، والتي أودت بحياة أكثر من 1800 فلسطيني، وإصابة 6400 أغلبهم من المدنيين، حسب بيان لوزارة الصحة في غزة أمس الجمعة، مع استمرار انقطاع الكهرباء والمياه والوقود عن كامل القطاع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، استهداف 750 موقعاً بالقصف الجوي، خلال ليلة واحدة.

أعلنت ((حماس))، الجمعة، أن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة قتلت 13 أسيراً بينهم أجانب، خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحت، في بيان، أن القتلى بينهم 6 في محافظة الشمال قتلوا في مكانين منفصلين، و7 في محافظة غزة في 3 أماكن مختلفة طالها قصف العدو الذي وصفته بـ((الهمجي)).

كما أعلنت ((حماس))، الجمعة، قصف مدينة عسقلان في جنوب إسرائيل، بـ 150 صاروخاً. وذكرت في بيان مقتضب، أن هذه الضربة الصاروخية تأتي ((رداً على التهجير واستهداف المدنيين)).

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