صقر غباش يؤكد دور الإمارات المحوري في جهود التعامل مع تغير المناخ

أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن دولة الإمارات حرصت على تحقيق التوازن بين التنمية من جهة، وبين الحفاظ على بيئة نظيفة وصحية وآمنة من جهة أخرى، واليوم، وبفضل التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، فإننا في دولة الإمارات نشارك بفاعلية في تعزيز الجهود العالمية الهادفة إلى الحد من تداعيات تغير المناخ.

جاء ذلك في كلمة معاليه أمام اجتماع القمة التاسعة لرؤساء البرلمانات لمجموعة العشرين المنعقدة في نيودلهي بالمركز الهندي الدولي للمؤتمرات والمعارض بتنظيم من مجلس النواب في الهند بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي خلال الفترة 13-14 أكتوبر 2023 بعنوان ((برلمانات لأرض واحدة وأسرة، واحدة، ومستقبل واحد)).

وأشار إلى أن دولة الإمارات تستضيف مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 28 في نهاية شهر نوفمبر المقبل في مدينة إكسبو دبي، وهو المؤتمر الأول بعد اتفاق باريس الذي سيطرح تقييماً شاملاً لما تم التوصل إليه وما تم إنجازه من السياسات والإجراءات المعنية بالتحول العالمي نحو تحقيق الحياد المناخي والتحرك الملموس نحو الحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية.

وأكد غباش على دور دولة الإمارات المهم والمحوري في الجهود العالمية الهادفة إلى الحد من تداعيات تغير المناخ على الصعيدين الإقليمي والدولي يشكل دفعة جديدة للمنظومة العالمية نحو تنفيذ التعهدات والالتزامات الخاصة بحلول قضايا التغير المناخي ودعم أمن الطاقة. وستؤكد دولة الإمارات ريادتها في جعل COP 28 مؤتمراً للتنفيذ، وليس للتعهدات حسب.

وقال تماشياً مع رؤية قيادة دولة الإمارات الرشيدة، تسعى ((رئاسة COP 28 أن يكون المؤتمر نقطة تحول لإنجاز تقدم ملموس وجوهري في العمل المناخي العالمي، وأن يتزامن هذا التحول مع تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة على المستوى العالمي، وذلك عبر خطة عملها التي تستند إلى أربع ركائز، هي:

تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وتحسين الحياة وسبل العيش، ودعم الركائز السابقة من خلال احتواء الجميع بشكل تام في منظومة عمل المؤتمر)).

أخطار وتداعيات

وأكد معاليه أن ظاهرة التغير المناخي التي نلمس الكثير من تداعياتها اليوم أصبحت أشد خطورة من قدرة الإنسان على تحمل عواقبها، وأسرع من سعيه نحو إيقاف رقعة اتساعها.

وقال ((انسجاماً مع أهداف هذا المؤتمر، فإنني أؤكد على أمرين يشكلان أساساً لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك السياسي، لجميع شعوب العالم، ولضمان السلم والأمن الدوليين أيضاً:

الأمر الأول: ((هو أن التصدي للظواهر البيئية والمناخية، والاستثمار في تطوير مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، لتحقق انتقال عادل ومنطقي ومسؤول في الطاقة، يمثل اليوم مسؤولية مشتركة تستوجب تضافر جهود الجميع من دول الجنوب والشمال، وتفرض مراعاة ظروف وحاجات الدول الفقيرة والنامية والسعي الجاد لإنصافها)).

الأمر الثاني: ((هو أن سباقنا مع الزمن لتوظيف ما وصلنا إليه من تكنولوجيا متقدمة في مواجهة تداعيات التغير المناخي لم يتأخر كثيراً بعد، غير أنه لن ينتظرنا طويلاً أيضاً، ولابد أن نبدأ فوراً في العمل، حيث واجهت جميع قارات العالم دون استثناء تداعيات كبيرة من فيضانات وارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة خلال صيف هذا العام، والتي كانت بمثابة تحذير لنا جميعاً)).

طاقة متجددة

وأكد غباش أن التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة يفرض على جميع البرلمانات بصفتها التشريعية والرقابية العمل الجاد مع مؤسساتها التنفيذية الوطنية للوصول إلى

صياغة وتبني قرارات وطنية بعيدة المدى، تستند إلى أطر تشريعية سليمة وشفافة تنظم منهجية العمل الوطني حيال جميع القضايا المتعلقة بالتمويل والاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة.

مؤتمر COP 28

وأشار إلى أنه تزامناً مع استضافة الإمارات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 28 فإن المجلس الوطني الاتحادي، بالتنسيق مع الاتحاد البرلماني الدولي، سينظم مؤتمراً برلمانياً ليواكب العمل التشريعي والرقابي مساعي الدول نحو الغاية السامية المتمثلة بضمان مستقبل آمن ومستدام لكل الشعوب دون استثناء.

والتقى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، مع أوم بيرلا رئيس مجلس الشعب الهندي على هامش القمة التاسعة لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين، المنعقدة في نيودلهي، وأشاد الجانبان بما وصلت له علاقات التعاون الثنائية في شتى المجالات.

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