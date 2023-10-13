فاطمة بنت مبارك: رفد المستشفيات والمؤسسات الصحية بكوادر عالية الكفاءة

نظم مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني حفل تخريج طالبات الدفعة السادسة من كلية فاطمة للعلوم الصحية، التي تضم 363 خريجة متميزة يحملن درجة البكالوريوس في ستة تخصصات صحية وطبية.

يأتي تنظيم حفل التخريج تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ((أم الإمارات)) رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وبحضور معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة.

أفضل المعايير

وهنأت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الخريجات وتمنت لهن التوفيق والنجاح، وأكدت في الكلمة التي ألقتها نيابة عن سموها معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي أن التخصصات الطبية التي تخرجن منها هي ذات أهمية كبيرة لرفد المستشفيات والمؤسسات الصحية بالدولة؛ بكوادر عالية الكفاءة ووفق أفضل المعايير العالمية.

كما تتوافق مع رؤية الإمارات الرامية إلى تحقيق التقدم في كافة المجالات ومنها المجال الصحي، حيث تشهد كلية فاطمة للعلوم الصحية كل عام تطوراً في أعداد الخريجات المؤهلات للمشاركة في مسيرة القطاع الصحي منذ تأسيسها عام 2006.

وقالت سموها: ((إن الفضل يعود في هذا التقدم الذي تحصده دولتنا الحبيبة إلى قيادتنا الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو حكام الإمارات.

مشاركة

وأشادت سموها بالكوادر التعليمية في الكلية والتي أثبتت النجاح في تأهيل وجعل الخريجات قادرات على المشاركة في مسيرة التنمية المستدامة، وبالتأكيد فإن زيادة أعداد خريجات الكلية؛ يرسخ جهود ((أبوظبي التقني)) في تشجيع المواطنات للالتحاق بالكلية، والعمل في القطاع الصحي والطبي.

وأشارت سموها إلى أن الإمارات تبنت مبادرات متميزة ومتنوعة لمنح المرأة الإماراتية فرصاً واسعة للعمل في كافة القطاعات الصناعية والاجتماعية، والصحية.

ولقد تأكدت نجاحات المرأة في جميعها ومنها القطاع الصحي، عبر العديد من المؤسسات التعليمية المتخصصة ومنها كلية فاطمة للعلوم الصحية؛ التي تمتاز بطرح تخصصات صحية وطبية رائدة ومطلوبة، ومن هنا فإني أدعو خريجات الثانوية المؤهلات للالتحاق بهذه الكلية، ليكن جزءاً مهماً في مستقبل القطاع الصحي.

وأوصت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك خريجات الكلية بمواصلة الجهود للتزود بجديد العلم في البحوث الطبية والمشاركة في تطبيقها في عملهن لضمان الارتقاء الدائم بالمهن الطبية والصحية لما فيه خير المجتمع والبشرية، وبما يضمن تمتع الأجيال الجديدة بالقدرات المتميزة لتلبية متطلبات التقدم في المجال الطبي والتكنولوجي والبحثي والتقني الشامل الذي تشهده الإمارات في كافة التخصصات وقطاعات العمل والإنتاج.

كما تقدمت سموها بالشكر والتقدير لإدارة أبوظبي التقني وكلية فاطمة للعلوم الصحية من أكاديميين وإداريين، متمنية لهم دوام التقدم والتميز.

وبهذه المناسبة وجه الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، كلمة ألقتها نيابة عنه خلال الاحتفال؛ الدكتورة ليزا ماري بريت مديرة كلية فاطمة للعلوم الصحية، أكد خلالها أن إستراتيجية العمل في ((أبوظبي التقني)) تركز على تحقيق كافة توجيهات القيادة الرشيدة، لتواصل كلية فاطمة للعلوم الصحية، تطورها الدائم في كافة عناصر العملية التعليمية، والبرامج الصحية المتخصصة، والمختبرات العلمية، والمحاكاة، لتعمل الكلية وفق رؤية متقدمة دائماً، هدفها تطبيق ومواكبة أحدث المعايير الدولية المتخصصة.

رفاهية

وقال إن ((الإمارات، تعمل من أجل الريادة المستمرة في كافة قطاعات العمل والتعليم والصحة، وغيرها من المجالات التي تضمن رفاهية المواطن، وتقدم الوطن)).

وأضاف: إن ((أبوظبي التقني)) يحرص على تطوير العمل في كلية فاطمة للعلوم الصحية، بما يليق باسم ((أم الإمارات)) كونها وساماً رفيعاً، يتوج اسم الكلية، ويمنح طالباتها وخريجاتها؛ كل الفخر، والحافز لمواصلة الجد والاجتهاد، ليكن جديرات بالانتماء إلى هذا الصرح الجامعي الرائد. وهنأ الخريجات، وعائلاتهن.. وقال: كلنا ثقة في أنهن سيقدمن النموذج الأمثل في عملهن بالمؤسسات الصحية، كما ندعو طالبات الكلية إلى مواصلة الإبداع لنيل شرف التتويج بالتخرج من كلية فاطمة للعلوم الصحية؛ التي تؤكد في كل يوم؛ جدارتها ومكانتها العالمية بين كبرى جامعات العالم.

وقالت الخريجات في كلمة خلال الحفل إن مناهج الكلية في كافة التخصصات تتميز بمواكبة جديد العلم والعلماء، وإضافة كل ما هو جديد في المواد العلمية والمختبرات ذات التقنيات العالية والمحاكاة للواقع الفعلي في المستشفيات وآليات العلاج والتعامل مع المرضى وفق بروتوكولات علمية غاية في التقدم العلمي.

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