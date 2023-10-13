«خليفة التربوية» تختتم زيارة للسعودية للتعريف بالجائزة

اختتم وفد الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية زيارته إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، للتعريف بالمجالات المطروحة في الجائزة لدورتها السابعة عشرة، والمتضمنة عشرة مجالات موزعة على 17 فئة، تغطي مختلف مجالات التعليم محلياً وعربياً ودولياً.

وترأس محمد سالم الظاهري عضو مجلس الأمناء، الوفد الذي ضم الدكتور خالد العبري، وحميد إبراهيم عضوي اللجنة التنفيذية لجائزة خليفة التربوية.

وأكد محمد سالم الظاهري أهمية هذه الزيارة التي شملت عدداً من المؤسسات التعليمية والأكاديمية ذات العلاقة بالمجالات المطروحة بالجائزة، مشيراً إلى أن وفد الجائزة التقى في ختام زيارته للمملكة العربية السعودية أمس عدداً من القيادات الأكاديمية والتربوية بالعاصمة الرياض.

لقاءات

والتقى وفد الجائزة الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، وقدم محمد سالم الظاهري ووفد الجائزة عرضاً تعريفياً حول رسالة وأهداف الجائزة ودورها في نشر ثقافة التميز في الميدان التربوي محلياً وعربياً ودولياً، كما أعرب وفد الجائزة عن تقديره لسفارة دولة الإمارات ودورها في نجاح هذه الزيارة.

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