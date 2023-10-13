طلبة المسارين المتقدم والنخبة يشرعون في اختبارات «Map»

تجري مدارس حكومية حالياً اختبارات ((map)) العالمية لقياس التقدم الأكاديمي لطلابها، وتستهدف طلبة الصفوف 9 و10 و11 من طلبة المسارين المتقدم والنخبة، ويهدف اختبار MAP إلى تقييم مستوى التحصيل الأكاديمي للطلاب في مادة الرياضيات.

ويطبق الاختبار خلال اليوم الدراسي بشكل اعتيادي، وينفذ إلكترونياً وحضورياً في المدارس ويمنع فيه استخدام الآلات الحاسبة، إذ إنها متوفرة في نظام الاختبار للأسئلة التي تحتاج إلى آلة حاسبة.

ويستغرق زمن الامتحان ما يقرب من 45 إلى 90 دقيقة لإدارته، ويتم إجراؤه ثلاث مرات خلال السنة الدراسية، ويعمل على تقييم التوصل إلى النمو النموذجي للطلبة كأفراد من خلال توقعات التقدم وكيف يتم تصنيف تقدمهم مع أقرانهم.

وأكدت إدارات مدرسية أهمية نتائج اختبارات MAP لمنحها إشارات مهمة لنقاط القوة والضعف ومنح المساعدة المطلوبة لكل طالب، وحددت المدارس عدة أدوار لأولياء الأمور خلال فترة هذا الاختبار المقرر انتهاء انعقاده 27 أكتوبر الجاري، تتمثل في دعم وتحفيز الأبناء على استمرارية أداء التدريبات الإلكترونية ومتابعة مستوى تقدم الطالب والاستفسار عن نقاط الضعف والقوة لديه.

ولفتت المدارس إلى أن دور الطالب يتمحور حول التدريب على مادة الرياضيات في المجالات الأربعة، مشددة على الاستفادة القصوى من الحصة الدراسية وتنمية وتطوير مهارات التعلم المستقل كجزء من الروتين اليومي وفهم وتمكين مهارات الرياضيات الأساسية من خلال إنجاز الأنشطة المتنوعة والتركيز على حل الأسئلة الخاصة بالمهارات المستهدفة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز