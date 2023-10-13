الإمارات والصين تبحثان تعزيز التعاون في المجالات التعليمية

التقى معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، تشين جي نائب وزير التربية والتعليم بجمهورية الصين الشعبية، أمس، في مكتبة محمد بن راشد بدبي.

وحضر اللقاء تشانغ ييمينغ سفير جمهورية الصين الشعبية في الدولة، ولي زوهانج القنصل العام الصيني، إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى عن وزارة التربية والتعليم الصينية، وكبار المسؤولين في وزارة التربية والتعليم الإماراتية.

وبحث الجانبان خلال اللقاء أطر تعزيز التعاون المشترك بين الدولتين الصديقتين في كل مجالات العملية التعليمية بما في ذلك تطوير برامج التبادل الطلابي وأعضاء الهيئات التدريسية، والتوسع في برنامج الابتعاث إلى مؤسسات التعليم العالي الصينية، وتشجيع الجامعات الصينية على إنشاء فروع لها في دولة الإمارات.

والارتقاء بالتعاون المشترك بين الجانبين في مجال التعليم العالي والاعتراف المتبادل بالشهادات والتوسع في التعاون بين مؤسسات التعليم العالي الإماراتية ونظيرتها الصينية من خلال طرح برامج أكاديمية مشتركة، فضلاً عن العمل المشترك لتطوير التعليم الرقمي، ودعم تدريس اللغة الصينية في دولة الإمارات.

وتناول اللقاء أيضاً، أوجه التعاون المشترك والتطورات في برنامج تعليم اللغة الصينية في دولة الإمارات، والرامي إلى تعزيز التبادل الثقافي والتعليمي المشترك، حيث وصل عدد الطلاب المسجلين ببرنامج اللغة الصينية في دولة الإمارات لعام 2024 - 2023 إلى 64.778، ضمن 170 مدرسة، كما يجمع الطرفان ثلاث مذكرات تفاهم في المجالات التعليمية والتربوية.

ووفق البيانات المستمدة من إدارة مركز بيانات البحث والتعليم للعام الدراسي 2022 - 2023 حول حضور ومشاركة الطلبة وأعضاء الهيئات التدريسية من الفرق الإدارية والتربوية من الصينيين في دولة الإمارات، فقد التحق بالتعليم العام في المدارس الحكومية والخاصة 2345 طالباً و217 موظفاً، أما التعليم العالي، فقد سجل 752 طالباً و192 موظفاً.

جاء اللقاء في إطار استعدادات دولة الإمارات للمشاركة في فعاليات المنتدى الثالث لمبادرة ((الحزام والطريق))، والذي تستضيفه بكين يومي 17 و18 أكتوبر الجاري ، حيث يشكل القطاع التعليمي أحد المحاور الرئيسية التي سيركز عليها المنتدى.

مذكرة تفاهم

من جهة أخرى، وقعت وزارة التربية والتعليم، مذكرة تفاهم مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، يتم بموجبها الارتقاء بجهود التعاون المشترك لدعم حضور الأطفال في مجالات الاستدامة البيئية، وتعزيز تمثيلهم ضمن المبادرات الاستراتيجية الرامية إلى تنمية ودعم التعليم الأخضر، وإثراء تجاربهم في هذا الإطار.

وقع مذكرة التفاهم الدكتور محمد بن إبراهيم المعلا، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، وسناء محمد سهيل، مدير عام هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وذلك على هامش اجتماع اللجنة الوطنية الثاني للتعليم الأخضر، والذي استضافته الهيئة.

وبموجب المذكرة، سيغطي التعاون بين الجانبين مجالات عدة، منها اختيار ومشاركة المتحدثين الدوليين في الفعاليات المساعدة خلال مؤتمر ((كوب28))، مع التركيز على أهمية النهج الشامل في التعليم الأخضر، فضلاً عن تضمين التعليم الأخضر في رياض الأطفال والحضانات من خلال العمل التشاركي ووضع آلية اعتماد رياض الأطفال والحضانات الخضراء.

والعمل على مواد تعليمية مصممة خصيصاً لمعلمي رياض الأطفال والحضانات، على أن تكون هذه المواد متوافقة مع أسس التعليم المناخي بما يسهم في تعزيز معارف ومهارات الأطفال في العمل المناخي.

وأكد الدكتور محمد المعلا أن المذكرة ستسهم في الارتقاء بآفاق التعاون بين الوزارة والهيئة إلى آفاق جديدة، وسيكون لها تأثير إيجابي في ترسيخ ثقافة التعليم الأخضر، وتنمية معارف ومهارات فئة سنية مهمة من الأطفال.

وأكدت سناء محمد سهيل، أن التعليم الأخضر يعتبر جزءاً أساسياً من الممارسات التعليمية التي تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي وتنمية المهارات اللازمة للعيش المستدام، مثل المحافظة على البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

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