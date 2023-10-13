9 أيام إجازة لطلبة بمدارس خاصة في أبوظبي

قررت مدارس خاصة في أبوظبي منح طلابها إجازة لمدة أسبوع، وهي عطلة منتصف الفصل الدراسي الأول، اعتباراً من بعد غدٍ وحتى الأحد 22 أكتوبر الجاري، ويضاف إليها إجازة نهاية الأسبوع لتصبح 9 أيام، على أن يتم استئناف الدراسة الاثنين 23 من الشهر نفسه، مشيرة إلى أن ذلك معتمد لدى المناهج الأجنبية داخل الدولة وخارجها، والهدف منه منح الفرصة للطلبة لالتقاط الأنفاس والمراجعة الأكاديمية.

و أشارت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي في ((دليل سياسات المدارس الخاصة)) إلى أنه يمكن لمديري المدارس مناقشة التقويم المدرسي الخاص بهم مع مجلس الأمناء، على أن تقدم كل مدرسة تقويمها قبل 8 أشهر من بدء العام الدراسي للحصول على موافقة الدائرة، كما أنها ملتزمة بتقديم التقويم السنوي للحصول على موافقة الدائرة ضمن المدة المحددة، مع أهمية إطلاع موظفيها وذوي الطلبة على هذا التقويم.

التقاط أنفاس

وأكد مديرو مدارس أن العطلة ستنعكس بالإيجاب على الطلبة ومنحهم الفرصة للراحة الكافية، وأيضاً استغلالها في المراجعة الأكاديمية.

كما أنها مفيدة لإدارات المدارس في تنظيم دورات تدريبية لكوادرها ، إضافة إلى مراجعة الخطط والأهداف،و أشاروا إلى أهمية تخصيص وقت من العطلة، التي تمتد إلى 9 أيام، في القراءة والبحث عن المعرفة، بعيداً عن المقررات الدراسية، وذلك بهدف رفع المستوى الثقافي، وتنمية المهارات لدى الطلبة.

كما رحب أولياء أمور بعطلة منتصف الفصل الدراسي، حيث وصفوها بأنها مهمة لراحة أولادهم بدنياً وذهنياً بعدما خضعوا للعديد من الاختبارات منذ انطلاق الدراسة، التي قادت الطلبة إلى الاستذكار لساعات طويلة، وهي أيضاً مفيدة لذوي الطلبة من ((الأمهات))، اللاتي يشاطرن أبناءهن مسؤولية الدراسة أولاً بأول؛ ما يقودهن إلى تصفية الذهن والتخطيط الجيد للبرامج الأكاديمية مستقبلاً.

بينما أشار ذوو الطلبة إلى أن العطلة مهمة للطلبة من الصف الرابع وما فوق لتنمية مهارات القراءة والبحث عن المعرفة، بهدف توسيع مداركهم، وإكسابهم المهارات الثقافية والاجتماعية، كما لفتوا إلى أهمية استثمارها، خصوصاً صغار السن في تنمية مهارات القراءة والكتابة وتحسين الخط.

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