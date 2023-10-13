«كهرباء دبي» تدعم إبداع أصحاب الهمم

استقطبت منصة هيئة كهرباء ومياه دبي كشريك استراتيجي في معرض ((إكسبو أصحاب الهمم الدولي))، الذي اختتم أعماله مؤخراً، الزوار الذين أعربوا عن إعجابهم بالخدمات المتطورة والمبتكرة التي توفرها الهيئة لأصحاب الهمم.

وقال معالي سعيد محمد الطاير: نسهم في هيئة كهرباء ومياه دبي في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتمكين أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع، لإيجاد مجتمع دامج خالٍ من الحواجز يضمن التمكين والحياة الكريمة لأصحاب الهمم وأسرهم، ومبادرة ((مجتمعي.. مكان للجميع)) الهادفة إلى تحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم.

خدمات رائدة

وأكد موظفو الهيئة من أصحاب الهمم حرص الإدارة العليا للهيئة على توفير جميع الإمكانات اللازمة لهم للإبداع والابتكار في بيئة عمل دامجة ومرنة تراعي كل احتياجات أصحاب الهمم وتساعدهم على إطلاق قدراتهم.

وشارك عدد من موظفي الهيئة أصحاب الهمم إبداعاتهم وابتكاراتهم من خلال منصة هيئة كهرباء ومياه دبي في معرض ((إكسبو أصحاب الهمم الدولي)) من بينهم:

مروان محمد حسن الحاج، مدير - تحليل ومتابعة أمن التقنيات التشغيلية في قطاع نقل الطاقة: يعمل في هيئة كهرباء ومياه دبي منذ عام 2007، وقد قدمت له الهيئة الدعم اللازم لتطوير قدراته الأكاديمية والعلمية للحصول على شهادة الماجستير في إدارة الإبداع والتغيير من جامعة حمدان بن محمد الذكية. كما تم تكريمه من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، باختياره سفيراً لإكسبو 2020 دبي.

إيمان عبدالله المهيري، تنفيذي أول - إدارة المحتوى الرقمي في قطاع الابتكار والمستقبل: خلال مسيرة عملها، حرصت الهيئة على تذليل مختلف التحديات التي واجهتها إيمان من خلال توفير التقنيات والحلول المساعدة، وتوفير زميلة مدربة على تقديم الدعم لها ضمن مبادرة ((صديقي)).

كما تم ترشيحها للمشاركة في العديد من المؤتمرات والفعاليات المؤسسية الداخلية والخارجية. وأصدرت الهيئة لإيمان أخيراً كتاب ((لم ترَ))، ويضم مختارات من مقالاتها المنشورة في صحيفة ((البيان))، إضافة إلى بعض المقالات التي تروي تجربتها الحياتية الناجحة.

أحمد الرئيسي، فني أول - مراقبة أوضاع المحطات في قطاع توزيع الطاقة: تخرج من أكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي، يمثل أحمد قصة نجاح تفتخر بها الهيئة في مجال التوظيف الدامج، حيث عملت الهيئة على تقديم الدعم النفسي له وجميع التسهيلات بعد حدوث الإعاقة له.

واستعرضت الهيئة عبر منصتها في المعرض عدداً من خدماتها الدامجة والمؤهلة لأصحاب الهمم من مختلف الإعاقات، وجهودها في التوظيف الدامج ورعايتها لإبداعات الموظفين أصحاب الهمم، وسهولة وصولهم إلى الخدمات والمباني والمرافق

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