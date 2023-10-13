شراكة بين «إقامة» و«قانونية» دبي

وقّعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، اتفاقية تعاون مشترك مع دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، بغرض تعزيز آفاق التعاون والعمل المشترك بما يحقق مصالح الطرفين، انطلاقاً من الحرص على تحقيق التوجهات الحكومية بتحويل مدينة دبي إلى المدينة الأذكى والأسعد في العالم، وحرصاً على تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بشكلٍ فعال وفق نظامٍ مُؤسسي.

وقّع الاتفاقية الفريق محمد أحمد المريّ مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، والدكتور لؤي محمد بالهول مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، بحضور عددٍ من مديري الوحدات التنظيمية لدى الجانبين.

وتهدف الاتفاقية إلى توفير الحُلول المناسبة والبنى التحتية والخدمات الذكية ذات المستوى العالمي، لتحسين وتطوير جودة تقديم الخدمات، وتحقيق التكامل وجودة الحياة للمتعاملين، بما ينعكس بشكلٍ إيجابي على مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.

تعاون مشترك

وأكد الفريق محمد أحمد المري، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز التعاون والشراكات بين الجهات الحكومية في إمارة دبي، بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وتطوير الخدمات المقدمة للمجتمع، وتبادل المعرفة والخبرات في مجالات القانون والتنظيم وتحسين الإجراءات القانونية المتعلقة بقضايا الإقامة وشؤون الأجانب، بما يعكس الالتزام المشترك لتطوير الخدمات.

وذلك من خلال توجيه الجُهود المشتركة نحو تحقيق الرؤية الاستراتيجية لحكومة دبي.

من جانبه، أشار الدكتور بالهول إلى أن الدائرة تنطلق في بناء شراكاتها المؤسسية من رؤية حكومة دبي واستراتيجيتها الرامية إلى تحقيق أعلى مستوى من الأداء الحكومي، وذلك من خلال تبادل الخبرات، والتعرف على أفضل الممارسات التي يمكن توظيفها في العمل الحكومي، فضلاً عن حرص الدائرة على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع الجهات المعنية بما يخدم مستهدفات التطوير المستمر في عملياتها وخدماتها.

شراكات تطويرية

واتفق الجانبان على مدّ جسور التعاون والتواصل والتنسيق، وتبادل البيانات بغرض تطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين، إضافة إلى التنسيق بين الطرفين في إطار تنفيذ المشاريع والمبادرات المشتركة في مجال العمل، فضلاً عن تسهيل الإجراءات لعمل دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي لمباشرة المهام والاختصاصات ذاتِ الصِلَة.

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