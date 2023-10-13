«تمرين براكة الإمارات 2023» يختتم أعماله بنجاح في أبوظبي

اختتمت فعاليات ((تمرين براكة الإمارات 2023))، الذي استمر 36 ساعة متواصلة في محطة براكة للطاقة النووية ومحيطها الخارجي.

وأكد التمرين جاهزية وكفاءة المنظومة الوطنية للاستجابة للطوارئ في مجال الطاقة النووية، ورسَّخ ثقة المجتمع الدولي في البنية التحتية للطاقة النووية في الدولة، والتزامها بأعلى المعايير المتعلِّقة بالسلامة والأمن والشفافية.

وترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اجتماع الفريق الوطني المتعلق بحوادث المواقع والمواد الخطرة: حوادث المواد الخطرة الكيميائية والإشعاعية والنووية.

حيث أكد سموه أن الإمارات بحكمة ورؤية القيادة الرشيدة تمتلك منظومة مشتركة متكاملة ومتوافقة، وكوادر قادرة ومؤهلة ذات كفاءة للاستجابة للطوارئ وفق سياسات وخطط تطبق أرقى المعايير العالمية، داعياً سموه الفريق لمواصلة مسيرة التميز من خلال رفع مستويات التنسيق والتعاون الوطني، وتعزيز القدرات والموارد الأساسية بصورة مستدامة لضمان جودة الحياة المتكاملة بأعلى معايير السلامة العامة، والحفاظ على موقع الإمارات المتقدم وسمعتها الدولية الطيبة خاصة فيما يتعلق بالأمن والسلامة والنزاهة والشفافية.

شارك في التمرين كفاءات وطنية من 21 جهة اتحادية، و19 جهة محلية، أظهرت جميعها قدرات استثنائية في إدارة الأزمات والطوارئ، والتعامل السريع مع المخاطر المحتملة، ما يعكس مستوى الخبرات وجودة التأهيل العالي والتدريب المتخصِّص الذي يمتلكه أفراد المنظومة الوطنية للاستجابة للأزمات والطوارئ.

نفذ ((تمرين براكة الإمارات 2023)) تحت إشراف الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وبتنظيم من شرطة أبوظبي، بالتعاون مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين ضمت كلاً من: وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، ومركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وشركة نواة للطاقة، وشركة أدنوك.

وفي إطار التحضيرات التي سبقت تنفيذ ((تمرين براكة الإمارات 2023))، نفذت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث تمرين طاولة، وتمرين مراكز العمليات وفرق إدارة الطوارئ، إضافةً إلى الاجتماعات التنسيقية لمناقشة دور الشركاء الاستراتيجيين. بجانب ذلك، عقدت شرطة أبوظبي تمرين محاكاة افتراضية لتقييم جاهزية فرق منظومة الاستجابة الوطنية.

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