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نهيان بن مبارك يحضر أفراح المنصوري والخيلي بالعين

10/13/2023 7:22:06 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه سيف سعيد بن سديرة المنصوري بمناسبة زفاف نجله سلطان إلى كريمة ناصر عبيد سالم الخيلي. وهنأ معاليه، العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالرفاه والبنين، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.

حضر الحفل، الذي أقيم بمجلس المرخانية في العين، عدد من شيوخ ووجهاء القبائل وكبار الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة وجمع كبير من الأهل والأصدقاء.

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