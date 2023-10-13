مدارس تحذر طلابها من الغياب عن الرحلات التعليمية

حذرت مدارس حكومية وخاصة تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم طلابها من الغياب عن الرحلات التعليمية المدرسية، لما تحمله من أهمية كبيرة في برمجة المناهج التعليمية، وتعزيز تعلم الطلاب، وتسهم في ربط المفاهيم النظرية بالتطبيق العملي، موضحين أن تلك الرحلات التعليمية، التي تخطط لها المدارس تكون ذا أثر إيجابي على الطالب.

وشددت المدارس على أهمية الحضور والمشاركة في الرحلات المدرسية التعليمية، والتي تقدم مجاناً للطلبة، موضحة أنه في حال تم رصد غياب الطالب عنها سيتم خصم 5 درجات من درجات السلوك الطلابي، وسيتم إبلاغ ذويه، وسيحرم من الرحلات المستقبلية، وكانت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أصدرت دليلاً توضيحياً للمدارس بأهم وجهات الرحلات.

وحددت 135 وجهة داخل الدولة، تشمل المعالم والمتاحف الأثرية والحدائق العامة والوجهات التعليمية والترفيهية، والمواقع الأثرية والمعالم الثقافية التابعة للجهات الحكومية.

ويعد الدليل مرجعاً أساسياً للمدارس لتنفيذ الرحلات واختيار الأماكن المحددة، وذلك نظراً لحاجة الميدان التربوي إلي دليل يوضح الأماكن، التي يمكن للطلبة زيارتها، والاستفادة منها، ويؤكد أهميتها في تعزيز مبدأ التعليم الذاتي، وتحديد الاتجاهات المستقبلية، من خلال أنشطة تتكامل مع المناهج الدراسية، وتعد مصدراً للتحفيز وزيادة دافعية الطلبة للمستويات العليا للتفكير، كما تعزز جوانب الشخصية المتكاملة لدى الطالب.

حصر واستطلاع

وطالبت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي المدارس بحصر الرحلات المنفذة من قبل المدرسة، واستطلاع رأي الطلبة المستفيدين من الرحلات، بالإضافة إلى استطلاع رأي فرق العمل والإشراف في الرحلات المدرسية، وتقييم وجهة الرحلة، وطرحت المؤسسة نموذجين، أحدهما لموافقة ولي الأمر على الرحلة المدرسية، والآخر لطلب إدراج وجهة ضمن دليل الرحلات.

وقالت إدارات مدرسية: إن المناهج التعليمية تعتمد بشكل كبير على تفاعل الطلاب مع البيئة المحيطة بهم، فعندما يتغيب الطلاب عن الرحلات التعليمية فإنهم يفوتون فرصة التعلم العملي، والاستفادة من التجارب الفعلية.

ترسيخ القيم

وأوضحت الإدارات المدرسية أن الرحلات المدرسية تعمل على ترسيخ قيم الولاء والانتماء للوطن، من خلال زيارة المتاحف والمنشآت التنموية المختلفة، والاطلاع على حجم النهضة الحضارية، التي تشهدها الدولة في جميع المجالات الحيوية.

مشيرين إلى أن الرحلات تكسب الطلبة سلوكيات مختلفة مثل الاعتماد على النفس وتحمل المسؤولية، وإنشاء علاقات اجتماعية إيجابية مع كل أفراد المجتمع، فضلاً عن تزويد الطلبة بحقائق ومفاهيم مستمدة من الخبرات والتطبيقات المباشرة.

وأشارت إلى أن الرحلات المدرسية تفتح مدارك الطالب الإماراتي، وتطور مهاراته العلمية والحياتية والسلوكية، من خلال الاطلاع على أماكن وثقافات جديدة، وتعريفه بالبيئات الموجودة في المجتمع والقيم والعادات السائدة فيه، بالإضافة إلى تطوير قدرات الطلبة العقلية، وتنمية المهارات الفنية والعلمية والاجتماعية، وهي تعد وسيلة ناجحة لقضاء وقت الفراغ بصورة إيجابية وبناءة، تعود بالفائدة على مداركهم.

تعلم تطبيقي

وذكروا أن الرحلات التعليمية تعمل على تطوير مجموعة من المهارات والقدرات لدى الطلاب، وتحسن مهارات الملاحظة والتحليل والتفكير النقدي، كما تعزز فرص التعلم التطبيقي، والتفاعل مع البيئة المحيطة، وبالتالي تصبح هذه الرحلات فرصة لتنمية مهارات حيوية، يستفيد منها الطلاب في حياتهم الشخصية والمهنية.

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