ذياب بن محمد : القيادة حريصة على توفير بيئة صحية مستدامة للجميع

بحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات، أطلقت مؤسسة الإمارات بالتعاون مع بيورهيلث منصة ((بيورهيروز))، بهدف توفير فرص التطوع للعاملين في القطاع الطبي، بالتعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية.

وأكد سموه أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز جودة الحياة والصحة العامة في دولة الإمارات، حيث تندرج تحت إطار حرص القيادة الرشيدة على توفير بيئة صحية آمنة ومستدامة للجميع.

وقال سموه: تسهم الاتفاقية في تحقيق أهداف مؤسسة الإمارات ومساعيها الرامية إلى إقامة علاقات التعاون والشراكة مع القطاعين العام والخاص، لترسيخ المسؤولية المجتمعية وتحقيق التكامل في تنمية دولة الإمارات وتطورها، وسنواصل العمل على إطلاق الأفكار والمشاريع الإيجابية التي تخدم المجتمع وتعزز العمل التطوعي فيه.

وقع الاتفاقية كل من أحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة ، وشايستا آصف، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة بيورهيلث.

وبموجب الاتفاقية، سيتعاون الطرفان على تطوير ((بيورهيروز))، والاتفاق على هيكل إدارة المنصة وتوفير الموارد والخبرات والدعم المطلوب لإطلاقها، وستكون مفتوحة لجميع متخصصي قطاع الرعاية الصحية في القطاعين الحكومي والخاص في الدولة.

مبادرات

وستركز المنصة على إطلاق مبادرات تطوعية وقيادتها في مجال الرعاية الصحية داخل الدولة؛ ومن خلال تحديد الاحتياجات ومطابقتها مع المهارات المناسبة.

.من ناحيته قال أحمد طالب الشامسي: تمثل الاتفاقية ركيزة أساسية للتعاون والتنسيق مع بيورهيلث في ابتكارات القطاع الصحي ومجالات العمل الاجتماعي، لتحقيق الأهداف المشتركة؛ ومع ما نملكه من خبرات وقدرات فإن منصة بيورهيروز تعد استثماراً مستقبلياً ناجحاً للدولة ومجتمعها.

وأضاف الشامسي: تواكب المنصة التوجهات الحكومية في الدولة التي تركز على تحقيق رفاهية الأفراد؛ لأنهم الثروة الحقيقية للمجتمع.

تأثير إيجابي

وقالت شايستا آصف: نؤمن بأن مسؤوليتنا لا تقتصر على تقديم خدمات وحلول طبية استثنائية فحسب، بل تمتد إلى المشاركة الفعالة في مجتمعاتنا، وتلبية احتياجاتهم، والتأثير إيجاباً في حياتهم، والإسهام في تعزيز رفاهيتهم وإطالة أعمارهم؛ ونتطلع إلى دعوة جميع المتخصصين في الرعاية الصحية في القطاعين الحكومي والخاص للتسجيل في هذه المنصة النوعية، والانضمام إلينا في جهودنا الحثيثة لدعم تلك المبادرة الوطنية الرائدة.

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