«النقد الدولي»: 4 % نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارات في 2023

اجتمع معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة علي العيد، وذلك خلال زيارة قامت بها البعثة إلى الدولة للاطلاع على المستجدات الاقتصادية والمالية للدولة؛ حيث قدر الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة بما يتجاوز 4 % خلال العام الجاري، مع توقعات باستمرار نموه على الوتيرة نفسها خلال العام المقبل.

واجتمعت بعثة الصندوق مع العديد من أصحاب القرار وصناع السياسات من مختلف الدوائر الحكومية؛ لمناقشة تطورات النظام النقدي والمالي، والآفاق المستقبلية، وأولويات السياسات والتشريعات المالية في دولة الإمارات.

وأشاد صندوق النقد الدولي، في ختام الاجتماعات، بالحوار البنّاء مع أصحاب المصلحة من الدوائر الحكومية، وأصدر بياناً حول أبرز النتائج التي توصل إليها الجانبان.

كما أشاد الصندوق بالتطورات الاجتماعية والإجراءات الداعمة للأعمال التي تواصل استقطاب المواهب وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية وتدفع بعجلة النمو الاقتصادي للدولة، لافتاً إلى أن الاقتصاد الإماراتي يواصل الاستفادة من النشاط المحلي القوي؛ حيث قدر نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة بما يتجاوز 4 % هذا العام، مع توقعات باستمرار نموه على الوتيرة نفسها خلال 2024.

وأثنى صندوق النقد الدولي على الجهود المتواصلة التي تبذلها الإمارات لتعزيز السياسة الاحترازية الكلية وتطوير أطر التعافي، والإدارة الفعالة للقروض المتعثرة، وتعزيز خطة العمل الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وقال محافظ مصرف الإمارات المركزي: ((نقدر التعاون والحوار المستمر مع أصحاب المصلحة الدوليين البارزين، مثل صندوق النقد الدولي. ونلتزم باتباع أفضل الممارسات الدولية لتعزيز الاستقرار المالي والإسهام في دعم النمو الاقتصادي العالمي المستدام)).

آفاق النمو

من جهة أخرى، توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط ((أوبك)) استمرار الزيادة في آفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في دولة الإمارات، وقالت في تقريرها لشهر أكتوبر الجاري إن النمو المتوقع يأتي بدعم من زيادة الثقة في الأعمال، والمبادرات الحكومية، وزيادة الإنفاق الأسري.

وأوضح التقرير أن قطاع السياحة في الإمارات الذي يمثل أكثر من 16 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد استمر في الارتفاع، وتجاوز حتى مستوى ما قبل الجائحة من حيث عدد الزوار مع زيادة أعداد الزوار إلى دبي بـ 19 % في النصف الأول من 2023، مقارنة بالعام الماضي.

وذكر تقرير ((أوبك)) أن حكومة الإمارات أطلقت المزيد من المبادرات لجذب مزيد من الاستثمارات إلى الاقتصاد، مثل السماح بامتلاك الأجانب 100 % من الشركات وخفض تكاليف إنشاء الأعمال، إضافة إلى قيام السلطات في الإمارات بتنفيذ سياسات مالية لتشجيع تطوير قطاعات جديدة تندرج ضمن رؤية ((نحن الإمارات 2031)).

ولفت التقرير إلى أن مؤشر ((ستاندرد آند بورز)) لشهر سبتمبر يعكس الأداء الإيجابي في دولة الإمارات؛ حيث ارتفع إلى 56.7 مقارنة بـ55 في الشهر السابق، وشهدت هذه الزيادة أقوى نمو في القطاع الخاص غير النفطي في الدولة منذ يونيو؛ حيث ارتفعت الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوى لها منذ يونيو 2019.

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