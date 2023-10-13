7.9 مليارات درهم سيولة الأسهم المحلية في أسبوع

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة في 5 جلسات بقيمة قاربت 7.9 مليارات درهم، موزعة بواقع 5.4 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و2.5 مليار درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 2.06 مليار سهم، عبر تنفيذ أكثر من 124.8 ألف صفقة.

سوق دبي

أغلق مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 3965.05 نقطة في آخر تداولات الأسبوع، منخفضاً بـ4.8 % في 5 جلسات.

وفي أسبوع، ارتفعت أسهم الوطنية للتأمينات العامة 8.1 %، ودبي الوطنية للتأمين 3.6 %، وأرامكس 2 %، ودبي للمرطبات 1 %.

واستحوذ ((إعمار العقارية)) على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي في 5 جلسات بنحو 831.3 مليون درهم، تلاه ((الإمارات دبي الوطني)) بسيولة جاوزت 247 مليون درهم، ثم ((دبي الإسلامي)) جاذباً 194.1 مليون درهم.

سوق أبوظبي

أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي))، عند مستوى 9482.97 نقطة، متراجعاً بـ1.5 % في أسبوع.

وتصدر ((العالمية القابضة)) النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 1.13 مليار درهم في 5 جلسات، تلاه ((ملتيبلاي)) جاذباً 628.98 مليون درهم، ثم ((ألفا ظبي القابضة)) بسيولة 558.4 مليون درهم.

وصعد في سوق أبوظبي خلال الأسبوع أسهم البنك التجاري الدولي 3.4 %، والشارقة للأسمنت 3 %، فيما أقفلت أسهم مجموعة أغذية ومصرف الشارقة الإسلامي والفجيرة لصناعات البناء وبنك أم القيوين الوطني وهيلي القابضة مستقرة دون تغيير.

أداء يومي

وعلى المستوى اليومي، أغلق مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 3965.05 نقطة، متراجعاً 2.27 % في نهاية جلسات الأسبوع.

وواصل سهم ((إعمار العقارية)) تصدره تداولات سوق دبي المالي خلال تعاملات أمس، نهاية جلسات الأسبوع، بسيولة ناهزت 235 مليون درهم، ليغلق عند 7.25 دراهم.

وارتفعت في سوق دبي أسهم دبي الوطنية للتأمين 2.6 %، ووطنية إنترناشيونال 1.3 %، وتعاونية الاتحاد 0.8 %، وتبريد 0.6 %، وتكافل الإمارات 0.3 %.

وشهد سوق دبي المالي، في جلسة أمس، تنفيذ 28 صفقة كبيرة مباشرة على أسهم كل من ((إعمار العقارية)) و((دبي الإسلامي)) و((أمانات القابضة)) و((الإسمنت الوطنية))، بقيمة إجمالية 143.5 مليون درهم، بتداول 64.7 مليون سهم.

وشهدت ((إعمار العقارية)) تنفيذ 7 صفقات كبيرة بقيمة 48.9 مليون درهم، بتداول 6.38 ملايين سهم، بسعر 7.67 دراهم للسهم الواحد.

وسجل ((دبي الإسلامي)) 7 صفقات كبيرة بنحو 43.5 مليون درهم، بتداول 7.8 ملايين سهم، بسعر 5.57 دراهم للسهم الواحد.

وسجلت ((أمانات القابضة)) أيضاً 7 صفقات كبيرة مباشرة بقيمة 50 مليون درهم، تشمل 50 مليون سهم، بسعر درهم واحد للسهم.

كما شهد سوق دبي 7 صفقات كبيرة على شركة الإسمنت الوطنية، بأكثر من مليون درهم، تشمل 468 ألف سهم، بسعر 2.35 درهم للسهم الواحد.

وفي سوق أبوظبي، صعدت فودكو الوطنية 7.4 %، ورأس الخيمة للأسمنت الأبيض 6.3 %، وإي آند 0.9 %، وأبوظبي لبناء السفن 0.5 %، وريسبونس بلس القابضة 0.25 % في نهاية جلسات الأسبوع.

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