«دو» تبرز ابتكاراتها في التحول الرقمي ودعم مجتمعات الأعمال

أعلنت ((دو))، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، مشاركتها في معرض ((جيتكس جلوبال 2023))، الذي يركز في دورته الثالثة والأربعين على مجموعة من الموضوعات الرئيسية، مثل الاستدامة والابتكار وتقنيات الاتصال الحديثة.

وتهدف ((دو)) عبر مشاركتها هذا العام إلى استعراض مجموعة من الابتكارات التكنولوجية والحلول الرقمية التي طورتها لدعم رؤية الإمارات وتطلعاتها للمستقبل المستدام، إلى جانب تعزيز التزامها بدعم أهداف استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050. وتحت شعار ((نبني مستقبلاً مستداماً من خلال الحلول التقنية المتطورة))، تسلّط ((دو)) خلال فعاليات المعرض الضوء على جهودها ومبادراتها وحلولها المبتكرة التي طورتها لدعم الرؤى الاستراتيجية لدولة الإمارات، إلى جانب ترسيخ مكانتها كمحفز للتغيير الإيجابي والابتكار.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: ((يسرنا الإعلان عن مشاركتنا في المعرض، الحدث العالمي الذي تستضيفه دبي سنوياً، لتسليط الضوء على أحدث التطورات والابتكارات في عالم التكنولوجيا والاتصالات.

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