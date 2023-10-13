«الموارد البشرية والتوطين» تستعرض أبرز خدماتها الرقمية

تشارك وزارة الموارد البشرية والتوطين في النسخة الحالية من معرض ((جيتكس جلوبال 2023))، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري.

وتستعرض الوزارة ضمن منصة الحكومة الاتحادية ثلاثة مشاريع أساسية للتحول الرقمي للخدمات، وتبني أحدث التطبيقات والحلول الرقمية الذكية في أعمالها وخدماتها للمتعاملين، وذلك تماشياً مع التوجهات للتحول الرقمي، والمبادرات الحكومية في هذا المجال والرامية إلى تعزيز ريادة الإمارات، وترسيخ مكانتها في صدارة الاقتصاد الرقمي العالمي، وريادة الخدمات.

وتعرض الوزارة الامتيازات، التي يوفرها برنامج ((نافس)) وكيفية الوصول إلى هذه الامتيازات، عبر منصة البرنامج، الذي يستهدف الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية، وإعداد رأس مال بشري منتج ومستدام في القطاع الخاص لتحقيق أهداف المشاركة الاقتصادية الفاعلة للمواطنين، بما يدعم اقتصاد الدولة، كما يستهدف البرنامج بناء شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتمكين القطاع الخاص ليكون محركاً رئيسياً في المسيرة التنموية للإمارات.

كما تعرض الوزارة مبادراتها للتواصل مع المتعاملين، عبر تطبيق ((واتساب))، وهي واحدة من قنوات التواصل المتنوعة للوزارة، التي تتيح لأصحاب العمل، والعاملين في منشآت القطاع الخاص، والعمالة المساعدة، والفئات الأخرى من الجمهور، التواصل مع الوزارة بطريقة مرنة وسهلة.

وتمثل خدمات الوزارة عبر ((واتساب)) واحدة من المبادرات المبتكرة في استخدام الوسائل والأدوات الذكية، لتسهيل التواصل وتقديم الخدمات للجمهور، وهي أول جهة اتحادية تملك حساباً موثقاً للأعمال عبر تطبيق ((واتساب)) المملوك لشركة ((ميتا)).

وتستعرض الوزارة خلال مشاركتها في ((جيتكس)) تطبيقها الذكي، والذي يضم مجموعة من الخدمات والميزات، التي تعزز رفاهية المتعاملين مع الوزارة، حيث يهدف التطبيق الذكي إلى إجراء كل معاملات المنشآت، والعمالة في القطاع الخاص، والعمالة المساعدة بيسر وأمان، واطلاع أصحاب العمل استباقياً على حالة منشآتهم والعاملين فيها، بما يضمن عدم تعرضهم للغرامات والمخالفات، وتمكينهم من تقديم معاملاتهم في الوقت المحدد، إضافة إلى تعريف العمال بحقوقهم وواجباتهم وتسهيل تواصلهم مع الوزارة، وغيرها من الخدمات.

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