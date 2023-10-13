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«أبوظبي الأول» يناقش البيانات الفصلية الأربعاء

10/13/2023 7:22:05 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن بنك أبوظبي الأول أن مجلس إدارته سيناقش اعتماد البيانات المالية للربع الثالث من عام 2023، ومتابعة تقارير الأداء ونتائج الأعمال وذلك خلال اجتماعه الذي سيعقد يوم 18 أكتوبر الجاري. وأشار البنك في بيان أمس إلى أنه سيتم الكشف عن نتائج الاجتماع قبل افتتاح السوق في اليوم التالي لانعقاده.

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