«أبوظبي الأول» يناقش البيانات الفصلية الأربعاء

«أبوظبي الأول» يناقش البيانات الفصلية الأربعاء
التاريخ
10/13/2023 7:22:05 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن بنك أبوظبي الأول أن مجلس إدارته سيناقش اعتماد البيانات المالية للربع الثالث من عام 2023، ومتابعة تقارير الأداء ونتائج الأعمال وذلك خلال اجتماعه الذي سيعقد يوم 18 أكتوبر الجاري. وأشار البنك في بيان أمس إلى أنه سيتم الكشف عن نتائج الاجتماع قبل افتتاح السوق في اليوم التالي لانعقاده.
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