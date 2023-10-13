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استقالة جاسم الصديقي من «إشراق للاستثمار»

10/13/2023 7:22:05 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة ((إشراق)) للاستثمار استقالة جاسم محمد رفيع الصديقي الأنصاري من منصبه عضواً غير تنفيذي غير مستقل في مجلس إدارة الشركة. وأشارت الشركة في بيان، أمس، إلى أن الاستقالة جاءت لأسباب مهنية، وبهدف متابعة أعمال ومساعٍ أخرى، وإتاحة الفرصة لأعضاء مجلس الإدارة الجدد لقيادة الشركة في المرحلة التالية من مستقبلها.

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