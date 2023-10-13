استقالة جاسم الصديقي من «إشراق للاستثمار»

استقالة جاسم الصديقي من «إشراق للاستثمار»
التاريخ
10/13/2023 7:22:05 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت شركة ((إشراق)) للاستثمار استقالة جاسم محمد رفيع الصديقي الأنصاري من منصبه عضواً غير تنفيذي غير مستقل في مجلس إدارة الشركة. وأشارت الشركة في بيان، أمس، إلى أن الاستقالة جاءت لأسباب مهنية، وبهدف متابعة أعمال ومساعٍ أخرى، وإتاحة الفرصة لأعضاء مجلس الإدارة الجدد لقيادة الشركة في المرحلة التالية من مستقبلها.
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