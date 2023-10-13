عرض أرض مملوكة لـ«الاتحاد العقارية» للبيع

أعلنت شركة الاتحاد العقارية أن أحد البنوك المحلية قام بعرض واحدة من الأراضي المملوكة لها للبيع في أحد المزادات بالدولة بهدف سداد مديونية شركة ثيرمو التابعة لها، والتي هي حالياً قيد التصفية. وبحسب إفصاح لسوق دبي، أوضحت الشركة أنها قامت سابقاً بصفتها الشركة الأم بضمان مديونية شركتها التابعة، وبالتالي عرض البنك الأرض لسداد مديونية شركة ثيرمو. وأشارت الاتحاد العقارية إلى أنها في المراحل الأخيرة من التفاوض على اتفاقية التسوية، والتي هي قيد الدراسة مع البنك.

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