عرض أرض مملوكة لـ«الاتحاد العقارية» للبيع

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت شركة الاتحاد العقارية أن أحد البنوك المحلية قام بعرض واحدة من الأراضي المملوكة لها للبيع في أحد المزادات بالدولة بهدف سداد مديونية شركة ثيرمو التابعة لها، والتي هي حالياً قيد التصفية. وبحسب إفصاح لسوق دبي، أوضحت الشركة أنها قامت سابقاً بصفتها الشركة الأم بضمان مديونية شركتها التابعة، وبالتالي عرض البنك الأرض لسداد مديونية شركة ثيرمو. وأشارت الاتحاد العقارية إلى أنها في المراحل الأخيرة من التفاوض على اتفاقية التسوية، والتي هي قيد الدراسة مع البنك.
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