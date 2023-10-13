«إس آند بي»: خطط لزيادة الصفقات بالعملات المحلية بين دول «بريكس»

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أن يسهم تنوع الأولويات الاقتصادية والسياسية للدول الأعضاء لمجموعة بريكس في تعزيز فاعلية المجموعة، مؤكدة أن دول المجموعة تخطط على المدى القريب إلى زيادة الصفقات المباشرة بالعملات المحلية بدلاً من الدولار الأمريكي للحد من الاعتماد على النظام المالي الأمريكي.

وقالت ذهبية سليم جوبتا، مديرة قسم التصنيف السيادي لدى وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني في تقرير للوكالة حصلت عليه ((البيان))، إن الدول المؤسسة لمجموعة بريكس، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، بادرت في 24 أغسطس 2023 إلى دعوة السعودية والإمارات وإيران ومصر والأرجنتين وإثيوبيا للانضمام إلى المجموعة.

وستشكل مجموعة بريكس الجديدة حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و45% من عدد سكان العالم، في حال انضمام جميع الدول المدعوة، على الرغم من قلة العوامل الاقتصادية أو السياسية التي تتشاركها هذه الدول.

تدفقات تجارية

وأضافت جوبتا ((لا نتوقع أن تسهم الدول المنضمة حديثاً في تعزيز حجم التدفقات التجارية والاستثمارية، وذلك بناءً على سجل العلاقات الاقتصادية بين دول مجموعة بريكس الحالية وعدم وجود اتفاقيات تجارية جماعية جديدة بينها)).

وتابعت ((وتتفاوت مستويات التنمية بين الدول الأعضاء الجدد المحتملين بالتوازي مع اختلاف التحديات الاقتصادية التي تواجهها كل دولة منها، وهذا ما يتضح عند النظر إلى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والذي يتراوح من 1.220 دولاراً في إثيوبيا إلى 51.456 دولاراً في الإمارات، وبجانب ذلك، يتجاوز حجم اقتصاد الصين وحدها اقتصاد جميع الأعضاء الآخرين مجتمعين، ما يشير إلى التفاوت المحتمل في قدرة التأثير على سياسة المجموعة)).

منتديات بديلة

وأفادت جوبتا ((تهدف المجموعة من خلال هذا التوسع إلى تعزيز التعاون بين الأسواق الناشئة وتوفير بديل للمنتديات الاقتصادية التي تهيمن عليها الدول المتقدمة، مثل مجموعة الدول الصناعية السبع أو منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فضلاً عن الحد من هيمنة الدولار الأمريكي على التجارة الدولية، وفي الوقت ذاته، نتوقع أن يسهم تنوع الأولويات الاقتصادية والسياسية للدول الأعضاء في تعزيز فاعلية مجموعة بريكس)).

وأشارت ذهبية جوبتا، إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي بين الدول الحالية في مجموعة بريكس شهد تبايناً ملحوظاً خلال العقد الماضي، حيث يتناقض الأداء الاقتصادي القوي نسبياً للصين والهند مع نظيره في البرازيل وروسيا وجنوب أفريقيا، ما يعكس الاختلاف بين هذه الدول في عملية صناعة القرار والعوامل الجيوسياسية والخاصة.

نشاط تجاري

وشهدت المجموعة زيادة ملحوظة في النشاط التجاري والاستثماري بين الدول الأعضاء مع تركز معظمها مع الصين، حيث بلغ متوسط التجارة مع الصين %25 من إجمالي التجارة في البرازيل وجنوب أفريقيا وروسيا و%12 من إجمالي التجارة في الهند خلال عام 2022. وبشكل عام، مثلت الصادرات الداخلية بين دول المجموعة %10 فقط من إجمالي حجم صادرات الدول الأعضاء، بزيادة بلغت %8 مقارنة مع عام 2010.

كما شهد الاستثمار بين دول المجموعة ارتفاعاً تجاوز %500 بين عامي 2010 و2020، أي ما يمثل %5 فقط من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر للمجموعة، وتم تسجيل حوالي %90 من هذا الارتفاع في الصين.

عملة مشتركة

وذكرت، مديرة قسم التصنيف السيادي لدى وكالة ستاندرد آند بورز ((إن دول مجموعة بريكس تتطلع إلى إصدار عملة مشتركة على المدى الطويل على الرغم من الصعوبات التي يفرضها اختلاف مستويات التنمية الاقتصادية بين الدول الأعضاء، وتتطلب هذه الخطوة من الدول الأعضاء التخلي عن مرونة السياسة النقدية وفتح حسابات رأس المال، ما يشكل عائقاً سياسياً بالنسبة لبعض هذه الدول)).

وقالت ذهبية جوبتا ((تخطط دول المجموعة على المدى القريب إلى زيادة الصفقات المباشرة بالعملات المحلية بدلاً من الدولار الأمريكي للحد من الاعتماد على النظام المالي الأمريكي، ويمثل هذا الإجراء تقييداً جزئياً للتمويل الخارجي بالدولار الأمريكي بالنسبة لبعض الجهات السيادية، ويشجع على إرساء نظم دفع بديلة على نطاق أوسع، ويبرز اليوان الصيني بصفته المستفيد الرئيسي من زيادة التجارة بالعملات المحلية، لأن الصين هي أكبر دولة تجارية في المجموعة، ويواجه اليوان، بصفته عملة احتياطية، عائقاً رئيسياً يتمثل في عدم إمكانية تحويل حساب رأس المال بالكامل)).

تمويل سلس

وأوضحت أن فرصة الوصول إلى الدول الأثرياء الأعضاء في مجموعة بريكس وبنك التنمية الجديد للحصول على تمويل سلس تشكل أحد أبرز الأسباب لانضمام الدول منخفضة التصنيف، وأسست مجموعة بريكس بنك التنمية الجديد عام 2014 لتلبية الطلب على الاستثمار في البنية التحتية في الدول الأعضاء، وانضمت الإمارات ومصر إلى البنك في عام 2021، إلى جانب أوروغواي وبنغلاديش، ومع ذلك، تعد محفظة القروض المستحقة لبنك التنمية الجديد صغيرة حالياً، حيث تبلغ قيمتها حوالي 15 مليار دولار أمريكي، مقارنة بأكثر من 400 مليار دولار أمريكي لدى محفظة قروض البنك الدولي و144 مليار دولار لدى بنك التنمية الآسيوي بحسب أرقام نهاية عام 2022.

أزمات المدفوعات

ويعتمد نمو حجم التمويل المستقبلي على ارتفاع مساهمات رأس المال من الدول الأعضاء، كما أنشأت دول المجموعة صندوقاً للعملات الأجنبية بقيمة 100 مليار دولار أمريكي في عام 2014 كإجراء احتياطي طارئ لتخفيف أزمات ميزان المدفوعات، مع العلم أن الدول الأعضاء لم تستفد من ذلك الإجراء حتى الآن.

وذكرت ذهبية جوبتا ((ويتطلع بعض الأعضاء للاستفادة من مجموعة بريكس الجديدة لتعزيز نفوذهم السياسي، حيث تبرز دول مثل الصين وروسيا والأرجنتين وإيران كمنافسين جيوسياسيين للغرب، كما تسعى الدول المصدرة للنفط مثل السعودية والإمارات إلى توسيع نطاق وصولها لما يتجاوز منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا)).

ويسجل المشهد الجيوسياسي العديد من التقلبات بشكل مستمر، فعلى سبيل المثال، قد تسهم المحادثات الأخيرة بين السعودية وإيران بوساطة من الصين إلى زيادة التقارب بين الدولتين، كما من الممكن أن تعزز المجموعة نفوذها وتأثيرها السياسي اعتماداً على حجم إرادة الدول الأعضاء ومدى دعم نفوذها الاقتصادي المشترك.

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