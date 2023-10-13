«قمة مستقبل البلوك تشين» تستشرف آفاق العملات المشفرة

تنطلق فعاليات ((قمة مستقبل البلوك تشين 2023))، غداً، وتستمر حتى 18 أكتوبر الجاري في دبي هاربر، بمشاركة أكثر من 150 جهة عارضة، تشمل مؤسسات حكومية وجهات تنظيمية من أكثر من 50 دولة. وتوفر القمة، التي تأتي في إطار فعاليات معرض ((جيتكس جلوبال))، منصة مثالية لاستكشاف القوة التحويلية للتكنولوجيا الرقمية، والتعرف إلى عالم العملات المشفرة، والاعتماد المتزايد على ((البلوك تشين))، وتستقطب القمة خبراء ((البلوك تشين)) والعملات المشفرة، وشركات تكنولوجية كبرى.

وتسلط القمة الضوء على أهمية حفظ العملات المشفرة في معالجة المخاوف والتحديات الأمنية، وتعزيز الثقة بين المستثمرين، من خلال الامتثال التنظيمي، وإدارة المخاطر والتأمين، وذلك في ظل النمو، الذي شهده نظام العملات المشفرة وتزايد أعداد المهتمين به، إذ ستتيح المنصة الفرصة للخبراء والمختصين الدوليين في العملات المشفرة، لمشاركة خبراتهم وتجاربهم مع الحضور والمشاركين في القمة.

ويشمل برنامج القمة جلسة تستعرض أحدث الابتكارات الخاصة في مجال تقنيات ((ويب 3.0)) اللامركزية، ونماذج لأبرز الألعاب الإلكترونية الذكية، التي تستخدم تلك التقنيات، وذلك بمشاركة خبراء ورؤساء شركات عالمية.

وكونها جزءاً من برنامج القمة ستخصص جلسة حول ((الاستثمار في الألعاب المعززة بتقنيات ويب 3.0))، لاستكشاف استراتيجيات تحقيق الدخل، لتعزيز المشاركة والاهتمام في هذا النظام البيئي الجديد، بمشاركة متحدثين بارزين من مركز دبي للسلع المتعددة. وتتناول الجلسة سلسلة من المحادثات التعليمية بشأن موضوعات ((المشاركة في بناء لعبة ويب 3.0 من الألف إلى الياء مع المجتمع)) و((الذكاء الاصطناعي في الألعاب)).

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